MasterChef Türkiye'de yarışan Mustafa Aydın Survivor'a mı gidiyor?

Seçmeler sırasında parkuru tamamladığını ifade eden Aydın, "Kas çalışıyorum. Burada da mont giydim ki kaslar belli olmasın. Oraya gittiğimde şaşırsınlar. Survivor için başvuru yaptım ve efor testini güzel geçtim, parkuru da tamamladım. Kendime güveniyorum ve diğer kişilerden eksiğim olmadığını gördüm" dedi.