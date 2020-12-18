MasterChef Türkiye'de yarışan Mustafa Aydın Survivor'a mı gidiyor?
'MasterChef Türkiye'nin 17 Aralık Perşembe günü ekrana gelen bölümüne, 2019 yılının yarışmacıları konuk oldu. Geçtiğimiz yılın dikkat çeken ismi, 'Survivor 2021'e gitmek için hazırlıklara başladığını, hatta efor ve parkur testlerini geçtiğini duyurdu.
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MasterChef 2019 yarışmacıları Yasin Obuz, Alican Sabunsoy, Cemre Uyanık, Eda Karabulut, Batuhan Bayır ve Mustafa Aydın, TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020' programına konuk oldu.
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Şeflerle sohbet eden yarışmacılardan Batuhan, Mustafa'nın Survivor'a gideceğini ve 1,5 aydır spor yaparak hazırlandığını söyledi.
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Şeflerin sorusu üzerine Mustafa Aydın, 'Survivor 2021 için başvuru yaptığını ve efor testini başarıyla geçtiğini belirtti.
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Seçmeler sırasında parkuru tamamladığını ifade eden Aydın, "Kas çalışıyorum. Burada da mont giydim ki kaslar belli olmasın. Oraya gittiğimde şaşırsınlar. Survivor için başvuru yaptım ve efor testini güzel geçtim, parkuru da tamamladım. Kendime güveniyorum ve diğer kişilerden eksiğim olmadığını gördüm" dedi.
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MASTERCHEF'TEN SURVİVOR'A!
'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de, bir diğer 'MasterChef Türkiye 2019' yarışmacısı Yasin Obuz mücadele etmiş, başarılı bir performans sergilemişti.
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'SURVIVOR 2021'E KİMLER GİDECEK?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021'in ilk yarışmacısının 'Issız Adam' filmiyle ünlenen 44 yaşındaki oyuncu Cemal Hünal olduğunu duyurmuştu.
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Daha sonra ise 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Bülent' karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya'nın, Survivor'da yarışacağı ortaya çıkmıştı.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iddiaları doğrulayan 23 yaşındaki oyuncuya, Survivor'ın eski yarışmacılarından Yasin Obuz da yardım ediyor.
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'Survivor 2021' için oyuncu Öykü Çelik, 'MasterChef Türkiye' yarışmasına erken veda eden Celal Sarıgül'ün de adı geçiyor. Ancak Acun Ilıcalı, şimdilik sadece Cemal Hünal'ın ismini açıkladı.