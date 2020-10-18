MasterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi! 'Ezikçe bir davranış'
MasterChef Türkiye 2020’de dün akşam dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Balıkesir’e giden yarışmacılar yöreye ait yemekleri yaptı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği MasterChef’te Serhat ve Uğur arasında ‘ezik’ tartışması yaşandı. İşte MasterChef’te öne çıkanlar…
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MasterChef Türkiye'de dün akşam mavi ve kırmızı takımlar üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Balıkesir'e konuk olan yarışmacılar, Balıkesir yöresel yemekleri yaparak takım oyununu kazanmak için çaba sarf etti. Tansiyonunun zaman zaman yükseldiği MasterChef takım oyununda, bir takım diğerine üstünlük kurdu ve haftanın üçüncü takım oyununu kazandı.
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MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef yeni bölümde yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu. Yöresel yemekleri en iyi yapan Kırmızı takım, Masterchef'te takım oyununu kazandı.
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POTAYA GİDEN İSİMLER BELLİ OLDU
Mavi takımda yer alan beş yarışmacı Ebru, Tanya, Berker, Esra ve Furkan bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Şeflerin verdiği yeşilliklerle yaratıcılık oyunu oynayan mavi takım zaman zaman stresli anlar yaşadı.
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Yarışmacıların tabaklarını tadan şefler dokunulmazlığı Ebru'ya verdi. İlk kez bireysel dokunulmazlık kazanan Ebru, potaya Esra'yı gönderdi.
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Eleme potasına gidecek son yarışmacı takım oylamasında belli oldu. 6 oy alan Berker ve Tanya arasından tercih yapan kaptan Uğur, Tanya'yı 6. aday olarak belirledi.
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EZİK TARTIŞMASI!
Balıkesir'de gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takımdan Serhat ve Uğur arasında tartışma çıktı.
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Yarışma esnasında mavi takımdan karabiber isteyen Serhat, 'hayır' cevabı alınca mavi takımın kaptanı Uğur'a sitem etti. Yarışma sonrası söz alan Serhat, 'Ben açıkçası çok üzüldüm çünkü çoğu insandan beklerdim, Uğur'dan beklemezdim. Biz karabibere muhtaç kaldık ve bizim elimizde olan bir şey değildi.
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Uğur bize karabiberi vermeye tercih etti. Kazanmak için karabiberden medet ummak ezikçe ve korkakça bir davranıştır. Bu saatten sonra iyi olan kazansın demesin' açıklamasını yaptı.
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Serhat'ın sözlerine cevap veren Uğur, 'Sen şefsen malzemelerine önceden bakmalısın. Son bir dakika, iki dakika 'bana karabiber verin' dememelisin. Sen şef değil misin' ifadelerini kullandı.