MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMasterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi! 'Ezikçe bir davranış'
GeriMagazin MasterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi! 'Ezikçe bir davranış'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 18 Ekim 2020 - 12:03 | 

MasterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi! 'Ezikçe bir davranış'

MasterChef Türkiye 2020’de dün akşam dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Balıkesir’e giden yarışmacılar yöreye ait yemekleri yaptı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği MasterChef’te Serhat ve Uğur arasında ‘ezik’ tartışması yaşandı. İşte MasterChef’te öne çıkanlar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

MasterChef Türkiye'de dün akşam mavi ve kırmızı takımlar üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Balıkesir'e konuk olan yarışmacılar, Balıkesir yöresel yemekleri yaparak takım oyununu kazanmak için çaba sarf etti. Tansiyonunun zaman zaman yükseldiği MasterChef takım oyununda, bir takım diğerine üstünlük kurdu ve haftanın üçüncü takım oyununu kazandı.

2MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI
Abone Olgoogle-news

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yeni bölümde yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu. Yöresel yemekleri en iyi yapan Kırmızı takım, Masterchef'te takım oyununu kazandı.

3POTAYA GİDEN İSİMLER BELLİ OLDU
Abone Olgoogle-news

POTAYA GİDEN İSİMLER BELLİ OLDU

Mavi takımda yer alan beş yarışmacı Ebru, Tanya, Berker, Esra ve Furkan bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Şeflerin verdiği yeşilliklerle yaratıcılık oyunu oynayan mavi takım zaman zaman stresli anlar yaşadı.

4
Abone Olgoogle-news

Yarışmacıların tabaklarını tadan şefler dokunulmazlığı Ebru'ya verdi. İlk kez bireysel dokunulmazlık kazanan Ebru, potaya Esra'yı gönderdi.

5
Abone Olgoogle-news

Eleme potasına gidecek son yarışmacı takım oylamasında belli oldu. 6 oy alan Berker ve Tanya arasından tercih yapan kaptan Uğur, Tanya'yı 6. aday olarak belirledi.

6EZİK TARTIŞMASI
Abone Olgoogle-news

EZİK TARTIŞMASI!

Balıkesir'de gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takımdan Serhat ve Uğur arasında tartışma çıktı.

7
Abone Olgoogle-news

Yarışma esnasında mavi takımdan karabiber isteyen Serhat, 'hayır' cevabı alınca mavi takımın kaptanı Uğur'a sitem etti. Yarışma sonrası söz alan Serhat, 'Ben açıkçası çok üzüldüm çünkü çoğu insandan beklerdim, Uğur'dan beklemezdim. Biz karabibere muhtaç kaldık ve bizim elimizde olan bir şey değildi.

8
Abone Olgoogle-news

Uğur bize karabiberi vermeye tercih etti. Kazanmak için karabiberden medet ummak ezikçe ve korkakça bir davranıştır. Bu saatten sonra iyi olan kazansın demesin' açıklamasını yaptı.

9
Abone Olgoogle-news

Serhat'ın sözlerine cevap veren Uğur, 'Sen şefsen malzemelerine önceden bakmalısın. Son bir dakika, iki dakika 'bana karabiber verin' dememelisin. Sen şef değil misin' ifadelerini kullandı.

10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi