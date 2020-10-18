MasterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi! 'Ezikçe bir davranış'

Yarışma esnasında mavi takımdan karabiber isteyen Serhat, 'hayır' cevabı alınca mavi takımın kaptanı Uğur'a sitem etti. Yarışma sonrası söz alan Serhat, 'Ben açıkçası çok üzüldüm çünkü çoğu insandan beklerdim, Uğur'dan beklemezdim. Biz karabibere muhtaç kaldık ve bizim elimizde olan bir şey değildi.