MasterChef Türkiye’de sürpriz ayrılık! Macerası bir hafta sürdü...

Vedadan sonra Instagram'dan bir fotoğraf paylaşan Arem şu ifadeleri kullandı:



"Bir maceranın sonuna geldik. Hayatım maceralar üzerine kurulu. Masterchef süresi boyunca çok güzel mesajlar aldım. Belki kendimi gösteremeden elendim olsun her şeyde vardır bir hayır. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın demiyorum. Her şey yeni başlıyor."