MasterChef Türkiye’de sürpriz ayrılık! Macerası bir hafta sürdü...
Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'ye heyecanlı anlar yaşandı. Eray, Ebru Ayyüce, Duygu, Furkan ve Arem'in eleme adayı olduğu potaya veda eden isim yarışmaya bir hafta önce katılan Arem oldu.
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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Bir haftalık mücadelenin ardından potaya kalan Arem, Duygu, Eray, Ebru, Ayyüce ve Furkan, final turunda kıyasıya mücadele etti.
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DANILO'NUN ÖZEL TARİFİNİ YAPTILAR
Yarışmacılar ilk eleme oyununda ana ürünün patlıcan olduğu yaratıcı yemekler yaptı. Furkan, Ebru, Arem, Eray, Ayyüce ve Duygu'nun eleme adayı olduğu bu haftaki mücadelede ilk turu geçen yarışmacılar Ayyüce, Eray ve Ebru oldu.
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İkinci tura kalan Duygu, Furkan ve Arem, Danilo Zanna'nın özel tarifi olan kesilmemiş deniz esintisi tabağını en başarılı yapmak için yarıştı.
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Danilo Zanna'nın özel tarifiyle ıstakozlu ravioli yapmaları gereken yarışmacılar; hamurun parçalanmaması, dolgunun lezzetli olması, yanındaki sosların kıvamlı ve lezzetli olması ve son olarak dolgunun patlamaması için tüm hünerlerini sergiledi. Günün sonunda üç yarışmacı da tabağını yetiştirdi ve şeflerin beğenisine sundu.
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MACERASI BİR HAFTA SÜRDÜ
Eleme finalinde birinci olan yarışmacı, şeflerin oy birliği ile Furkan oldu. Eleme potasında sona kalan Duygu ve Arem oldu. Şeflerin verdiği karar doğrultusunda elenen yarışmacı Arem Yüce olarak belirlendi.
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Yarışmaya hafta başında başlayan Arem, ilk oyunda kırmızı takımın kaptanı olmuştu. Kendi takımını kuran Arem, 3 oyunun 2'sini kazanmıştı.
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Vedadan sonra Instagram'dan bir fotoğraf paylaşan Arem şu ifadeleri kullandı:
"Bir maceranın sonuna geldik. Hayatım maceralar üzerine kurulu. Masterchef süresi boyunca çok güzel mesajlar aldım. Belki kendimi gösteremeden elendim olsun her şeyde vardır bir hayır. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın demiyorum. Her şey yeni başlıyor."