MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMasterChef Türkiye'de sinirler gerildi! Özgül'ün gözyaşları...
GeriMagazin MasterChef Türkiye'de sinirler gerildi! Özgül'ün gözyaşları...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 09:50 | 

MasterChef Türkiye'de sinirler gerildi! Özgül'ün gözyaşları...

MasterChef Türkiye'de dün akşam ikinci kez dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya mücadele ettiği gecede mutlu sona ulaşan kırmızı takım oldu. Üst üstte iki dokunulmazlık kaybeden mavi takımda ise sinirler gerildi. İşte MasterChef Türkiye'de öne çıkanlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet şefin verdikleri menüyü en iyi şekilde çıkarmaya çalıştı. Kırmızı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlanan yarışmada mavi takım bireysel dokunulmazlığa gitti.

2ÖZGÜLÜN GÖZYAŞLARI
Abone Olgoogle-news

ÖZGÜL'ÜN GÖZYAŞLARI

Yarışma esnasında uzun süre sadece salata yapmakla uğraşan Özgül'ün tabağının başarısız olması ise Özgül'ü yıktı.

3
Abone Olgoogle-news

İkinci kez yenilmenin verdiği çöküşle Özgül dokunulmazlık yarışmasına gitmeden gözyaşlarına hakim olamadı ve dokunulmazlık yarışmasında da epey zorlandı.

4BİREYSEL DOKUNULMAZLIK EMİRİN
Abone Olgoogle-news

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK EMİR'İN

Takım oyununu kaybeden mavi takım, eleme adayı olmamak için bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Mehmet şefin hazırladığı dana fileto yemeğini en yakın yapan Emir dokunulmaz oldu.

5
Abone Olgoogle-news

Kaybeden tabakları yapan arkadaşlardan birini seçeceğim diyen Emir eleme adayı olarak Ebru'yu söyledi. Böylece MasterChef'te 3. eleme adayı Ebru oldu.

6TAKIM OYLAMASINDA EŞİTLİK ÇIKTI
Abone Olgoogle-news

TAKIM OYLAMASINDA EŞİTLİK ÇIKTI

Dördüncü adayı belirlemek için konseye giden mavi takımda Özgül ve Ayyüce eşit sayıda oy aldı. Eşit oy durumunda eleme potasına gidecek ismi mavi takım kaptanı Esra belirledi. Esra, eleme adayı olarak Ayyüce'yi seçti.

7
Abone Olgoogle-news

MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda mavi takımdan Duygu ve Furkan eleme adayı olarak belirlenmişti. Böylece haftanın eleme adayları Esra, Ayyüce, Duygu ve Furkan oldu.

8
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi