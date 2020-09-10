MasterChef Türkiye'de sinirler gerildi! Özgül'ün gözyaşları...
MasterChef Türkiye'de dün akşam ikinci kez dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya mücadele ettiği gecede mutlu sona ulaşan kırmızı takım oldu. Üst üstte iki dokunulmazlık kaybeden mavi takımda ise sinirler gerildi. İşte MasterChef Türkiye'de öne çıkanlar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet şefin verdikleri menüyü en iyi şekilde çıkarmaya çalıştı. Kırmızı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlanan yarışmada mavi takım bireysel dokunulmazlığa gitti.
2
Abone Ol
ÖZGÜL'ÜN GÖZYAŞLARI
Yarışma esnasında uzun süre sadece salata yapmakla uğraşan Özgül'ün tabağının başarısız olması ise Özgül'ü yıktı.
3
Abone Ol
İkinci kez yenilmenin verdiği çöküşle Özgül dokunulmazlık yarışmasına gitmeden gözyaşlarına hakim olamadı ve dokunulmazlık yarışmasında da epey zorlandı.
4
Abone Ol
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK EMİR'İN
Takım oyununu kaybeden mavi takım, eleme adayı olmamak için bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Mehmet şefin hazırladığı dana fileto yemeğini en yakın yapan Emir dokunulmaz oldu.
5
Abone Ol
Kaybeden tabakları yapan arkadaşlardan birini seçeceğim diyen Emir eleme adayı olarak Ebru'yu söyledi. Böylece MasterChef'te 3. eleme adayı Ebru oldu.
6
Abone Ol
TAKIM OYLAMASINDA EŞİTLİK ÇIKTI
Dördüncü adayı belirlemek için konseye giden mavi takımda Özgül ve Ayyüce eşit sayıda oy aldı. Eşit oy durumunda eleme potasına gidecek ismi mavi takım kaptanı Esra belirledi. Esra, eleme adayı olarak Ayyüce'yi seçti.
7
Abone Ol
MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda mavi takımdan Duygu ve Furkan eleme adayı olarak belirlenmişti. Böylece haftanın eleme adayları Esra, Ayyüce, Duygu ve Furkan oldu.