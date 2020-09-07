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Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 08:58 | 

MasterChef Türkiye'de şeflerin zor kararı! İşte veda eden isim...

Masterchef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu. Bütün hafta boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılar dün akşam bireysel olarak yarıştı. 6 kişinin eleme potasında olduğu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim Gülşah oldu.

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16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca 2 oyun kaybeden kırmızı takımdan Özgül, Duygu, Gülşah ve Eray eleme potasına girerken mavi takımdan da Berker ve Ebru elenmemek için mücadele etti.

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Toplam 6 yarışmacının yarıştığı gecede stresli anlar yaşandı. İki etaptan oluşan eleme oyununda şefler ilk olarak yarışmacılara yaratıcılık oyunu oynattı.

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Dana yanağının ön planda olduğu bir menü hazırlanmasını isteyen şefler Eray, Duygu ve Özgül'ün tabağını beğendi ve bu üç yarışmacı potadan çıktı.

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İkinci turda mücadele eden Ebru, Gülşah ve Berker, Mehmet şefin hazırladığı duxelle dana pirzola yemeğini yaptılar. Duxelle dana pirzolayı en iyi yapan Ebru eleme potasından çıktı.

5ŞEFLER KARAR VERMEKTE ZORLANDI
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ŞEFLER KARAR VERMEKTE ZORLANDI

Yarışmaya bir hafta önce katılan Berker ve Gülşah arasında seçim yapmakta zorlanan şefler üç kez toplantı yaptı. Bizim için son zamanlarda verdiğimiz en zor kararlardan biri oldu diyen şefler Gülşah'ın elendiğini açıkladı.

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MasterChef Türkiye'ye veda eden Gülşah, 'Mutlu olmak zorundayım, çünkü hayatımda neyin benim için doğru olduğunu bilmiyorum. Belki de buradan gitmem gerekiyor, önümde çok güzel bahar bahçe bir yer var. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben başardım' ifadelerini kullandı.

7AREM GERİ DÖNDÜ
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AREM GERİ DÖNDÜ

MasterChef Türkiye elemelerinde renkli kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Arem Yüce yarışmaya yedeklerden katıldı. Yüce, iddialı olduğunu dile getirdi.

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