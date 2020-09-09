MasterChef Türkiye'de Mehmet şefi çıldırtan tabak! Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
MasterChef'te eleme adayları belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler kırmızı ve mavi takımdan esnaf lokantası menüsünü yapmasını istedi. Menüyü en iyi çıkararak dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlığa giden mavi takım Somer şefin hazırladığı ördek gözleme yemeğini yapmaya çalıştı. Sekiz yarışmacıdan beşi tabağını çıkarırken Mehmet şefin yarışmacılardan Furkan'ı azarlaması geceye damga vurdu. İşte MasterChef'te öne çıkanlar...
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16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef'te dün akşam dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takımın zorlu anlar yaşadığı gecede esnaf lokantası menüsü için yarışmacılar zamanla yarıştı.
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Ezo gelin çorba, kuru fasulye, pirinç pilavı, etli pazı sarma, kuzu kapama, komposto, fırın sütlaç menüsünün hazırlandığı gecede, şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.
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Diğer takımdan daha iyi menüyü çıkararak 4-3'lük skorla dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlığı kazanmak için yeniden mutfağa girdi.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı kazanmak için bir kez daha mücadele verdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Somer Şef'in tarifi olan ördek gözleme yemeğini yapmasını istedi.
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FURKAN AĞLAYARAK STÜDYODAN ÇIKTI
Sekiz yarışmacının mücadele ettiği eleme menüsünde 5 yarışmacı tabağını yetiştirdi. Mavi takımda yer alan Furkan tabağını yetiştirememesine rağmen şeflere sununca Mehmet Şef'in sert tepkisiyle karşılaştı.
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Yarışmacının yaptığı yemeği beğenmeyen Mehmet şef "Nasıl getirebiliyorsun böyle bir şef yemeğini buraya. Getirme daha iyi, şefe saygısızlık olmazsa ben bu tabağı tatmam! Niye getirdin!" sözleriyle tepki gösterdi.
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Mehmet Şef'in tepkisi karşısında tabağını alarak yerine geçen Furkan kısa süre sonra ağlamaya başladı. Furkan daha sonra stüdyodan ayrıldı.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN BERKER!
Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler en iyi üç tabağı yapan ismi Esra, Emir, Berker olarak açıkladı.
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MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan Berker haftanın ilk eleme adayını seçti. Ördek gözlemeyi rakiplerinden daha iyi yaparak eleme potasına giren ismi belirleyen Berker ilk aday olarak Duygu'yu seçti.
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MasterChef'te gecenin ikinci eleme adayı eşitlik çıkmasından dolayı takım kaptanı tarafından belirlendi. Mavi takım kaptanı olan Esra eleme adayı olarak Furkan'ın ismini verdi.
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SOSYAL MEDYAYI SALLADI
MasterChef Türkiye'de yaşanan gerilim sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Mehmet şefin sert tepkisinden sonra Furkan'a destek mesajı yağdı.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları ise 'mutfak kuralları böyledir, nasıl o yemeği müşteriye sunamıyorsanız şeflere de vermeyeceksiniz' sözleriyle Mehmet şefi haklı buldu.