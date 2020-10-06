MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım yarışmacıları belli oldu! Dikkat çeken açıklama...

Mavi takımın kaptanı olan Esra kırmızı takım kaptanı olarak da Ebru'yu seçti. İlk kez kaptanlık heyecanı yaşayan Ebru, 'Esra abladan rica ettim, 'beni kaptan yap' diye o da beni kaptan yaptı' açıklamaları dikkat çekti.