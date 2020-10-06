MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım yarışmacıları belli oldu! Dikkat çeken açıklama...
MasterChef Türkiye 2020'de Duygu Acarsoy'un kendi isteğiyle elenmesi şoke etkisi yaratmıştı. Şaşırtan vedanın ardından dün akşam kaptanlık oyunu oynandı. 15 kişinin mücadele ettiği yarışmada heyecanlı anlar yaşandı. Esra ve Ebru'nun kaptan olduğu gecede yeni takımlar belli oldu. İşte MasterChef Türkiye'de öne çıkanlar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MasterChef Türkiye 2020'nin son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kaptanlık oyunu oynandı. Şeflerin istediği yemeği en iyi yapmak ve bu haftanın mavi takım kaptanı olmak isteyen 15 yarışmacı kıyasıya yarıştı.
2
Abone Ol
Ton balığının ana karakter olduğu yaratıcılık oyununda finale Tanya, Walison ve Esra kaldı. En iyi ürünü hazırlayarak bu haftanın mavi takım kaptanı Esra oldu.
3
Abone Ol
Mavi takımın kaptanı olan Esra kırmızı takım kaptanı olarak da Ebru'yu seçti. İlk kez kaptanlık heyecanı yaşayan Ebru, 'Esra abladan rica ettim, 'beni kaptan yap' diye o da beni kaptan yaptı' açıklamaları dikkat çekti.
4
Abone Ol
KAPTANLAR YARIŞTI
İki takım kaptanı arasında avantaj oyunu oynandı. Şefler bu haftanın avantaj oyununu açıkladı. Başarılı olan takım kaptanı diğer takıma göre markette iki katı süre geçirebilecek. Esra ve Ebru arasında gerçekleşen düelloda Levrek buğulamanın kazananı Ebru oldu.
5
Abone Ol
İŞTE MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan) Furkan Barbaros Emir Uğur Ayyüce Özgül Didem