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Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 08:09 | 

MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım yarışmacıları belli oldu! Dikkat çeken açıklama...

MasterChef Türkiye 2020'de Duygu Acarsoy'un kendi isteğiyle elenmesi şoke etkisi yaratmıştı. Şaşırtan vedanın ardından dün akşam kaptanlık oyunu oynandı. 15 kişinin mücadele ettiği yarışmada heyecanlı anlar yaşandı. Esra ve Ebru'nun kaptan olduğu gecede yeni takımlar belli oldu. İşte MasterChef Türkiye'de öne çıkanlar...

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MasterChef Türkiye 2020'nin son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kaptanlık oyunu oynandı. Şeflerin istediği yemeği en iyi yapmak ve bu haftanın mavi takım kaptanı olmak isteyen 15 yarışmacı kıyasıya yarıştı.

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Ton balığının ana karakter olduğu yaratıcılık oyununda finale Tanya, Walison ve Esra kaldı. En iyi ürünü hazırlayarak bu haftanın mavi takım kaptanı Esra oldu.

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Mavi takımın kaptanı olan Esra kırmızı takım kaptanı olarak da Ebru'yu seçti. İlk kez kaptanlık heyecanı yaşayan Ebru, 'Esra abladan rica ettim, 'beni kaptan yap' diye o da beni kaptan yaptı' açıklamaları dikkat çekti.

4KAPTANLAR YARIŞTI
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KAPTANLAR YARIŞTI

İki takım kaptanı arasında avantaj oyunu oynandı. Şefler bu haftanın avantaj oyununu açıkladı. Başarılı olan takım kaptanı diğer takıma göre markette iki katı süre geçirebilecek. Esra ve Ebru arasında gerçekleşen düelloda Levrek buğulamanın kazananı Ebru oldu.

5İŞTE MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR
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İŞTE MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Esra (Kaptan)
Furkan
Barbaros
Emir
Uğur
Ayyüce
Özgül
Didem

6MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Ebru (Kaptan)
Serhat
Tanya
Eray
Sefa
Berker
Walison

7YEDEKTEN YARIŞMACI GELEMEYCEK
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YEDEKTEN YARIŞMACI GELEMEYCEK

Geçtiğimiz hafta son kez yedekten yarışmacı alan MasterChef programına artık yeni yarışmacı katılmayacak.

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