MasterChef Türkiye'de korkunç kaza! Sefa kanlar içinde kaldı

Bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Eray eleme potasına Berker'i gönderdi. Daha sonra kırmızı takım yarışmacılarını diğer eleme adayını belirlemek üzere oylama yaptı. Oylama sonucu en çok oyu Tanya aldı. Böylece haftanın 3. ve 4. eleme adayı Berker ve Tanya oldu.