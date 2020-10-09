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Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 07:25 | 

MasterChef Türkiye'de korkunç kaza! Sefa kanlar içinde kaldı

MasterChef Türkiye'de dün akşam korku dolu anlar yaşandı. Kırmızı takımdan Sefa Okyay Kılıç çalışan blenderın içine yanlışlıkla parmağını soktu. Bir anda kanlar içinde kalan Sefa'ya MasterChef ekibi müdahale etti. O ana tanıklık eden arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. İşte MasterChef'te dün akşam öne çıkanlar...

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MasterChef Türkiye'de dün akşam takım oyununu Maviler kazandı ve Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Kırmızı takım kendi aralarında yarıştığı mücadelede yarışmacılar arasında bulunan Sefa kaza geçirdi. Yemek yaparken parmağından yaralanan Sefa zor anlar yaşadı.

2MASTERCHEF TÜRKİYEDE SEFANIN PARMAĞINA NE OLDU
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MASTERCHEF TÜRKİYE'DE SEFA'NIN PARMAĞINA NE OLDU?

MasterChef Türkiye’nin sevilen yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç bireysel dokunulmazlık oyunu sırasında yaşadığı kaza ile yürekleri ağza getirdi. Yarışmacı kendisinden istenilen menüyü yaparken blender kullanmak zorunda kaldı.

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Sefa’nın blender kullanırken başına gelen kaza ise stüdyodakileri ve ekran başındakileri korkuttu. Parmağını blenderın bıçaklarının içine sokan Sefa bir anda blenderı çalıştırdı ve talihsiz kaza yaşandı.

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Danilo Şef'in stüdyodaki sağlık çalışanına seslenmesi sonucu hemen müdahale edildi. Sefa'nın parmağına gerekli müdahale yapıldıktan sonra yarışmacı yemeğini yapmaya eli sargılı bir şekilde devam etti. Sefa'nın son durumu ise bilinmiyor!

5BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ERAYIN
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ERAY'IN

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Menüde Danilo Şef'in imzalı tabağı olan Yeşil Kuzu Dövmesi vardı.

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Yarışmacılar en iyi tabağı yapıp şefleri etkilemek için ellerinden gelen en iyi performansı gösterdi. Finale Eray ve Berker kaldı. Bireysel dokunulmazlığın galibi Eray oldu.

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MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları önceki dokunulmazlık oyunu ile Serhat ve Walison olmuştu. Oynanan ikinci dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımın bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası diğer eleme adayları da belli oldu.

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Bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Eray eleme potasına Berker'i gönderdi. Daha sonra kırmızı takım yarışmacılarını diğer eleme adayını belirlemek üzere oylama yaptı. Oylama sonucu en çok oyu Tanya aldı. Böylece haftanın 3. ve 4. eleme adayı Berker ve Tanya oldu.

9MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACISI SEFA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA
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MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACISI SEFA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 yaşında olan Sefa Okyay Kılıç, Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu. Kılıç, Londra’da aşçı olarak çalışıyor.

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Yarışmacı ilk seçmede erik soslu bademli somon füme yemeği yapmış, Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef’ten evet oyu almıştı. Daha sonra final turunda elenen Okyay yedeklerden yarışmaya geri döndü.

Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, iddialı olduğunu belirtiyor.

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