MasterChef Türkiye'de eleme potasına giden isimler belli oldu
MasterChef Türkiye 2020'de 11. haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan pizza istendi. Kırmızı takımdan Serhat ve Emir ile Mavi takımdan Eray ve Uğur düelloya çıktı. Bu nefes kesen mücadelelerin ardından kazanalar belli oldu. İşte, MasterChef'te yaşananlar...
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MasterChef Türkiye'de 11. haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef 89. bölümde üçüncü dokunulmazlık oyunu "Pizza düellosu" şeklinde tamamlandı. Altı çeşit pizza için eşleşen yarışmacılar, en iyi pizzayı yapmak için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi.
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Turca tipi pizza - Sebzeli pizza - Dört peynirli pizza - Margarita pizza - Acılı pizza - Deniz mahsullü pizza ile yarışan yarışmacıların mücadelesi sonucu, yaptığı pizza şefler tarafından daha başarılı bulununca Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.
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4-2'lik skorla kazanan kırmızı takım haftanın son oyununda ilk galibiyetini aldı.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
11. haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanınca, mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Oyunu kazanan Ayyüce eleme adaylarından birini belirledi.
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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayyüce eleme potasına Uğur'u yolladı. Yapılan oylama sonucu ise en fazla oyu alan isim olarak Eray pota gönderildi.
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İŞTE ELEME POTASINDAKİ 6 İSİM
MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren altı isim belli oldu. Kırmızı takımdan; Serhat, Tanya, Barbaros ve Furkan potaya girerken Mavi takımdan da Eray ile Uğur elenmemek için mücadele edecek.