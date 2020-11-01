MasterChef Türkiye'de eleme potasına giden isimler belli oldu

İŞTE ELEME POTASINDAKİ 6 İSİM MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren altı isim belli oldu. Kırmızı takımdan; Serhat, Tanya, Barbaros ve Furkan potaya girerken Mavi takımdan da Eray ile Uğur elenmemek için mücadele edecek.