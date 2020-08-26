MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren iki yarışmacı belli oldu
Dün akşam ekrana gelen MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Şefler tarafından Çin mutfağına ait lezzetler istendi. Mavi-Kırmızı takım eşleşmesinde ilk oyunu kaybeden Uğur'un kaptan olduğu Mavi takım oldu. İşte MasterChef Türkiye'de öne çıkanlar...
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16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef Türkiye dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Mavi ve kırmızı takımın dokunulmazlık için mücadele ettiği gecede zaman zaman gergin anlar yaşandı.
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Jüri üyeleri yarışmacılardan Çin mutfağından lezzetler yapmalarının istedi. Başlangıç menüsü olarak sebzeli wonton çorba isten şefler sırasıyla Çin pilavı, Ballı zencefilli tavuk, Çin böreği, Moğol usulü et, İstiridye soslu brokoli ve kuşkonmaz, Kızarmış dondurma yemek listesini verdi.
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40 dakika gibi kısa sürede yemekleri çıkaran iki takım da oylama heyecanı yaşadı. Ancak Özgül'ün kaptan olduğu kırmızı takım, mavi takıma karşı ezici bir üstünlükle oyunu kazandı.
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MASTERCHEF'TE İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'de kaybedilen ilk oyununun ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynamaya gitti. Haftanın ilk dokunulmaz olan ismi Gülşah Suna oldu. Gülşah yaratıcılığına güvendiği Emir'i eleme potasına soktu.
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MASTERCHEF'TE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te haftanın ikinci eleme adayı takım arasında yapılan oylamanın ardından belli oldu.
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Dört oy alan Ebru ve Ayyüce'nin kaderini Gülşah belirledi. Gülşah verdiği oylarla Ayyüce'yi eleme potasına gönderdi.
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İlk takım oyununu kaybeden Mavi takımda eleme potasına giden Emir ve Ayyüce oldu.