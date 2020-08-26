Magazin Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 08:52 | 26 Ağustos 2020 - 08:52

MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren iki yarışmacı belli oldu

Dün akşam ekrana gelen MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Şefler tarafından Çin mutfağına ait lezzetler istendi. Mavi-Kırmızı takım eşleşmesinde ilk oyunu kaybeden Uğur'un kaptan olduğu Mavi takım oldu. İşte MasterChef Türkiye'de öne çıkanlar...