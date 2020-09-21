MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Elenen isim belli oldu

45 dakikalık sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemekleri değerlendirdi. MasterChef 2020 jürisinin ortak kararına göre en iyi tabağı yapan isim Serhat oldu. Serhat böylece potadan ilk çıkan isin oldu. Şefler sırasıyla Sefa ve Özgül'ün de tabağını başarılı bularak, yarışmacıları eleme potasından kurtardı.