MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Elenen isim belli oldu
GeriMagazin MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Elenen isim belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 08:52 | 

MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. 16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımdan eleme potasına giden yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. 4 kırmızı iki mavi takım yarışmacısının potada olduğu gecede MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Selin oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1MASTERCHEF İLK TURDAN KİMLER GEÇTİ
Abone Olgoogle-news

MASTERCHEF İLK TURDAN KİMLER GEÇTİ?

Eleme gecesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'de eleme potasında olan isimler, potadan kurtulmak için mücadele verdi. MasterChef'in eleme turunda eleme potasında olan Serhat, Özgül, Selin, Sefa, Tanya ve Berker beş çeşit peynirden (Ezine beyaz, örgü, rokfor, gravyer, emmental) yaratıcı yemek yapmaya çalıştı.

2
Abone Olgoogle-news

45 dakikalık sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemekleri değerlendirdi. MasterChef 2020 jürisinin ortak kararına göre en iyi tabağı yapan isim Serhat oldu. Serhat böylece potadan ilk çıkan isin oldu. Şefler sırasıyla Sefa ve Özgül'ün de tabağını başarılı bularak, yarışmacıları eleme potasından kurtardı.

3
Abone Olgoogle-news

Diğer turda ise Tanya, Selin ve Berker, Somer şef imzalı ahtapotlu niçoise salatası yapmak için tezgah başına geçti.

4
Abone Olgoogle-news

Bu turun sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve potadan ilk çıkan isim Berker oldu.

5MASTERCHEF KİM ELENDİ
Abone Olgoogle-news

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Tanya ve Selin'in son ikiye kaldığı gecede MasterChef'e veda eden isim Selin oldu. Geçen hafta MasterChef'e yedeklerden katılan Selin'in ekran macerası kısa sürdü. Elendiğini duyan Selin stüdyoda gözyaşlarına hakim olamadı.

6MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Abone Olgoogle-news

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MasterChef Türkiye'nin yeni fragmanı dün akşam yayınlandı. Final eleme turunda elenen Walison Fonseca bu kez MasterChef ana kadrosuna katılma hakkı kazandı.

7MASTERCHEF SELİN KİMDİR
Abone Olgoogle-news

MASTERCHEF SELİN KİMDİR?

MasterChef 2020’nin kadrosuna dahil olan Selin Aydın 1990 yılında dünyaya geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunu olan Selin Aydın İzmir doğumlu.

8
Abone Olgoogle-news

İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında hizmet veren bir firması bulunmaktadır. Aydın, aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak görev almaktadır.

9
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi