MasterChef Türkiye'de Duygu Acarsoy'dan şoke eden itiraf: Yemeğimi bilerek kötü yaptım

Biraz önce hepinizin de izlediği gibi bile isteye MasterChef 2020’den çekildim. Kendimce büyük ve çok fazla nedenim var; Öğretmenliğin verdiği sorumluluk hissi var, beni her zaman destekleyen kıymetli öğrencilerim var, mecbur mücbir sebebini, yarışma süresince okulda ki programa uzaktan götürme şansım varken son dakika senatonun canlı ders istemesiyle yaraşmadan ayrılma kararı aldım. Yürüdüğüm yolda çok şey öğrendim, çok ağladım. Ağladıkça çok daha güçlendim. Bu asla bir son değil yeni projelerle tekrar tekrar karşılaşacağız… Benimle gülüp benimle ağlayan, her zaman mesajlarıyla destek olan destekçilerim hakkınızı helal edin… Yeniden güzel günlerde görüşmek dileğiyle…