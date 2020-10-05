MasterChef Türkiye'de Duygu Acarsoy'dan şoke eden itiraf: Yemeğimi bilerek kötü yaptım
MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. 6 yarışmacının mücadele ettiği eleme potasında ilginç anlar yaşandı. Son zamanlarda özel hayatıyla sık sık gündemde olan Duygu Acarsoy yarışmaya veda etti. Yemeğini bilerek kötü yapan Duygu, zor anlar yaşadı. Peki Duygu Acarsoy, MasterChef'e neden veda etti. İşte detaylar...
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16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef Türkyie yarışmasında bu hafta eleme potasına giden mavi takımdan dört, kırmızı takımdan iki yarışmacısı olmuştu.
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Zorlu geçen haftanın ardından yarışmacılar dün akşam, elenmemek için mücadele etti! İki etaplı eleme turunda şefler ilk olarak yarışmacılara "Demirhindi" verdi ve yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Bu etapta en başarılı üç tabak Uğur, Esra ve Eray oldu.
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DUYGU YEMEĞİNİ SABOTE ETTİ
Final eleme oyununa giden Sefa, Didem ve Duyg,u Danilo şefin özel tarifi olan "BalıkEkmek" yemeğini yapmaya çalıştı.
40 dakika gibi kısa bir sürede tabaklarını yapmaya çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı.
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Deniz ürünlerinde oldukça başarılı olan Duygu bu kez yemeğini eksik yaptı. Şefler tadım sırasında Duygu'ya oldukça sinirlendi. Üç yarışmacının tabağını da tadan şefler kendi aralarında toplantı yaptı.
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Duygu için konuşan Mehmet şef 'ciddi olarak sabote edilmiş bir tabak, bu seviyede bir yarışmacının böyle bir hata yapacağına inanmıyorum' ifadelerini kullandı.
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MasterChef Türkiye'de ender yaşadığımız gecelerden birini yaşıyoruz diye söze başlayan Mehmet şef, 'üç ciddi hatalı tabak var aramızda konuştuk ve kararımızı verdik' dedi.
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Somer şef 'Kasıtlı ve ya bilerek yemeğinde hata yapan var mı?' diye sordu. 'Bilerek ve isteyerek bugün kötü tabak çıkardım' diyen Dugu Acarsoy çok konuşulacak bir itiraf da bulundu.
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Acarsoy, 'Bunun için sizlerden özür diliyorum, emeğiniz çok büyük. Ben bir akademisyenim üniversitede eğitmen olarak çalışıyorum. Ben bir tercih yapmak zorunda kaldım akademik kariyerim bu durum karşısında biraz daha ağır bastı ben de yemeğimi kötü yaptım' dedi.
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Duygu'nun şoke eden açıklamasının ardından şefler herhangi bir yorum yapmadı.
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DUYGU ACARSOY MASTERCHEF'E NEDEN VEDA ETTİ
Dün akşam sürpriz bir kararla MasterChef'e veda eden Duygu Acarsoy sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Bu yazıyı yazmanın bu derece zor olabileceğini hiç düşünmemiştim… Kaç kere yazdım, sildim bilemiyorum! Yine de kendimi en iyi ifade edebildiğim yol yazmak sanırım... Öncelikle bu 3 aylık süreçte üzerimde emeği olan değerli şeflerim ve yapım ekibine sonsuz teşekkür ederim.
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Biraz önce hepinizin de izlediği gibi bile isteye MasterChef 2020’den çekildim. Kendimce büyük ve çok fazla nedenim var; Öğretmenliğin verdiği sorumluluk hissi var, beni her zaman destekleyen kıymetli öğrencilerim var, mecbur mücbir sebebini, yarışma süresince okulda ki programa uzaktan götürme şansım varken son dakika senatonun canlı ders istemesiyle yaraşmadan ayrılma kararı aldım. Yürüdüğüm yolda çok şey öğrendim, çok ağladım. Ağladıkça çok daha güçlendim. Bu asla bir son değil yeni projelerle tekrar tekrar karşılaşacağız… Benimle gülüp benimle ağlayan, her zaman mesajlarıyla destek olan destekçilerim hakkınızı helal edin… Yeniden güzel günlerde görüşmek dileğiyle…
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NE OLMUŞTU
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020 yarışmacılarından Duygu Acarsoy, hafta başı ekrana gelen bölümde ilk eşi tarafından dolandırıp kendisiyle boşandıktan 14 gün sonra da en yakın arkadaşıyla evlendiğini anlattı.
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Bu açıklamaların ardından Duygu'nun Esra Erol'un programına konuk olduğu ortaya çıktı. Eski eşi hakkında canlı yayına bağlanıp konuşan Duygu'nun anlattıkları herkesi şaşırttı.
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MasterChef Türkiye yarışmacılarından Duygu Acarsoy, kaptanlık seçimlerinde hayatının itirafını yaptı. Şimdilerde nişanlı olan Duygu, yine aldatıldığını ihaneti de kadının kendisini aramasıyla öğrendiğini söyledi.Yıllar önce bir evlilik yaptığını söyleyen Duygu, "Ailemin istemediği bir evlilik yaptım ve düğünden sonra şiddet görmeye başladım. Eşim beni dolandırdı her şeyimi elimden aldı. Boşandıktan 14 gün sonra da benim çocukluk arkadaşımla evlendi. O kadın sonra televizyon programlarına çıktı" dedi.
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ESRA EROL'DA PROGRAMINA KATILMIŞ
Yaşadıklarıyla herkesi şaşkına çeviren Duygu'nun bu anlattıklarının ardından hayatı merak konusu oldu. Araştırmaların arından Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı. Orhan Gül ve Merve Gül arasındaki olaylar hakkında canlı yayına bağlanan Duygu Acarsoy, Orhan Gül'ün eski eşi olduğunu söyledi. O dönemde katıldığı canlı yayında herkesi şoke eden ifadeler kullanan Duygu'nun söyledikleri karşısında sunucu Esra Erol da şaşkınlığını gizleyemiyor.
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'BEN BOŞANIR BOŞANMAZ DAVULLU ZURNALI DÜĞÜN YAPTILAR'
Duygu, Merve Gül'ün ilkokuldan bu yana arkadaşı olduğunu belirterek, "Benden sonra değil, benimle birlikteyken birlikte olmaya başladılar ve ayrıldıktan hemen sonra davullu zurnalı düğün yaptılar" diyor.Eski kocasının kendisini aldatmakla kalmayıp aynı zamanda dolandırdığını da söyleyen Duygu Acarsoy, eski eş olarak bağlandığı Esra Erol'da programında arkadaşı ve eski eşiyle ilgili itiraflarda bulunmuş.
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MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı