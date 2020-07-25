MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku... Mehmet şef affetmedi!
GeriMagazin MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku... Mehmet şef affetmedi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 25 Temmuz 2020 - 09:37,

MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku... Mehmet şef affetmedi!

MasterChef Türkiye 2020 yeni sezon düelloları başladı. Yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümüne diskalifiye şoku damga vurdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu geçtiğimiz hafta izleyici ile buluştu.

2
Abone Olgoogle-news

Yarışmada üçlü düellolar başladı. Masterchef olabilmek için mücadele eden isimlerden Ayyüce Kamit, Halit Karaman ve Mohammed Ayad dün akşam düelloya çıktı.

3
Abone Olgoogle-news

Jürinin yarışmacılara 40 dakika süre verdiği ve Fransız çorbası istediği bölüme diskalifiye şoku damga vurdu.

4
Abone Olgoogle-news

Sürenin sonunda şeflerin yemeğini tatmasını bekleyen Mohammed Ayad, Mehmet Yalçınkaya'nın sözleri ile şoke oldu.

5
Abone Olgoogle-news

Yaptığı hatayı farketmeyen Mohammed'in tadım kaşığını ağzına sokup sonra tekrar tencereye soktuğu kameralardan tespit edildi.

6
Abone Olgoogle-news

Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacının yanında gelerek önce tabaktaki yemeği tencereye geri döktü.Ardından ise ,"Tadım yapamıyoruz. 4 sefer görüntülere baktık. Tadım kaşığıyla çift tadım yaptın. Buradan gidebilirsin" diyerek Mohammed Ayad'ı, MasterChef Türkiye'den diskalifiye etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi