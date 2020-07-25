MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku... Mehmet şef affetmedi!

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu geçtiğimiz hafta izleyici ile buluştu.
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Yarışmada üçlü düellolar başladı. Masterchef olabilmek için mücadele eden isimlerden Ayyüce Kamit, Halit Karaman ve Mohammed Ayad dün akşam düelloya çıktı.
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Jürinin yarışmacılara 40 dakika süre verdiği ve Fransız çorbası istediği bölüme diskalifiye şoku damga vurdu.
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Sürenin sonunda şeflerin yemeğini tatmasını bekleyen Mohammed Ayad, Mehmet Yalçınkaya'nın sözleri ile şoke oldu.
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Yaptığı hatayı farketmeyen Mohammed'in tadım kaşığını ağzına sokup sonra tekrar tencereye soktuğu kameralardan tespit edildi.
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Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacının yanında gelerek önce tabaktaki yemeği tencereye geri döktü.Ardından ise ,"Tadım yapamıyoruz. 4 sefer görüntülere baktık. Tadım kaşığıyla çift tadım yaptın. Buradan gidebilirsin" diyerek Mohammed Ayad'ı, MasterChef Türkiye'den diskalifiye etti.