MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden yarışmacı
GeriTelevizyon MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden yarışmacı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 15 Kasım 2021 - 00:24 | 

MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin 14 Kasım tarihli son bölümünde eleme heyecanı vardı. Safanur'un kaptanlığındaki Mavi Takım ile Burcu'nun kaptanlığındaki Kırmızı Takım'ın kıyasıya rekabet ettiği hafta, 2-1 Mavi Takım'ın üstünlüğüyle sona ermişti. Haftanın sonunda; Mavi Takım'dan Dilara ve Pelin, Kırmızı Takım'dan ise Araz, Azize, Burcu ve Sergen eleme potasına gitti. Peki, MasterChef Türkiye 2021'de bu hafta kim elendi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Son 11 yarışmacının kaldığı MasterChef Türkiye'de bu akşam bir isim yarışmaya ve hayallerine veda etti. Nefesleri kesen haftanın eleme gecesinde, yarışmacılar bir hafta daha iddiasını devam ettirebilmek için kıyasıya rekabet etti. İşte, MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim...

2İLK TURDA NELER OLDU

İLK TURDA NELER OLDU?

Eleme gecesinin ilk turunda yarışmacılar mavi yengeç ürünü ile yaratıcı tabaklar yapmaya çalıştı.

Eleme adayı olan 6 yarışmacı, eleme gecesinin ilk etabında tabakları ile mücadele etti. Kritik ilk etabın ardından tadım yapıldı ve tabakları en çok beğenilen yarışmacılar elenmekten kurtuldu.

Bu turdan galip ayrılanlar Dilara, Pelin ve Sergen oldu.

3SON TURA KALAN YARIŞMACILAR

SON TURA KALAN YARIŞMACILAR

En yaratıcı tabağı yapan yarışmacıların potadan çıkmasının ardından yarışmada rekabet daha da kızıştı.

Son üçe kalan; Azize, Araz ve Burcu, Pani Puri adlı Hint yemeğini yapmaya çalıştı.

Uzakdoğu mutfağının eşsiz sokak lezzetleri arasında yer alan Hindistan kökenli Pani Puri'yi en kötü yapan isim, şeflerin tadımı sonrası belli oldu.

4MASTERCHEFTE BU HAFTA KİM ELENDİ

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

Son etap yemeğini en az hatalı yapan Burcu son üçe kalmaktan kurtuldu.

Burcu'un ardından son ikiye kalan Azize ve Araz'dan kimin eleneceğini ise Mehmet Şef açıkladı.

Yapılan tadım sonrası bu gecenin ikinci etabında istenen tabağı en az başarılı yapan isim Azize oldu ve yarışmadan elendi.

5MASTERCHEF AZİZE KİMDİR

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Azize Polat, 35 yaşında. Ev hanımı olan Azize Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, yarışmaya daha önce de başvurmuş. Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.

Yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi