MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden yarışmacı
MasterChef Türkiye'nin 14 Kasım tarihli son bölümünde eleme heyecanı vardı. Safanur'un kaptanlığındaki Mavi Takım ile Burcu'nun kaptanlığındaki Kırmızı Takım'ın kıyasıya rekabet ettiği hafta, 2-1 Mavi Takım'ın üstünlüğüyle sona ermişti. Haftanın sonunda; Mavi Takım'dan Dilara ve Pelin, Kırmızı Takım'dan ise Araz, Azize, Burcu ve Sergen eleme potasına gitti. Peki, MasterChef Türkiye 2021'de bu hafta kim elendi?
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Son 11 yarışmacının kaldığı MasterChef Türkiye'de bu akşam bir isim yarışmaya ve hayallerine veda etti. Nefesleri kesen haftanın eleme gecesinde, yarışmacılar bir hafta daha iddiasını devam ettirebilmek için kıyasıya rekabet etti. İşte, MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim...
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İLK TURDA NELER OLDU?
Eleme gecesinin ilk turunda yarışmacılar mavi yengeç ürünü ile yaratıcı tabaklar yapmaya çalıştı.
Eleme adayı olan 6 yarışmacı, eleme gecesinin ilk etabında tabakları ile mücadele etti. Kritik ilk etabın ardından tadım yapıldı ve tabakları en çok beğenilen yarışmacılar elenmekten kurtuldu.
Bu turdan galip ayrılanlar Dilara, Pelin ve Sergen oldu.
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SON TURA KALAN YARIŞMACILAR
En yaratıcı tabağı yapan yarışmacıların potadan çıkmasının ardından yarışmada rekabet daha da kızıştı.
Son üçe kalan; Azize, Araz ve Burcu, Pani Puri adlı Hint yemeğini yapmaya çalıştı.
Uzakdoğu mutfağının eşsiz sokak lezzetleri arasında yer alan Hindistan kökenli Pani Puri'yi en kötü yapan isim, şeflerin tadımı sonrası belli oldu.
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MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?
Son etap yemeğini en az hatalı yapan Burcu son üçe kalmaktan kurtuldu.
Burcu'un ardından son ikiye kalan Azize ve Araz'dan kimin eleneceğini ise Mehmet Şef açıkladı.
Yapılan tadım sonrası bu gecenin ikinci etabında istenen tabağı en az başarılı yapan isim Azize oldu ve yarışmadan elendi.
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MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?
MasterChef yarışmacısı Azize Polat, 35 yaşında. Ev hanımı olan Azize Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, yarışmaya daha önce de başvurmuş. Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.