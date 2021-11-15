MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden yarışmacı

İLK TURDA NELER OLDU? Eleme gecesinin ilk turunda yarışmacılar mavi yengeç ürünü ile yaratıcı tabaklar yapmaya çalıştı.



Eleme adayı olan 6 yarışmacı, eleme gecesinin ilk etabında tabakları ile mücadele etti. Kritik ilk etabın ardından tadım yapıldı ve tabakları en çok beğenilen yarışmacılar elenmekten kurtuldu.



Bu turdan galip ayrılanlar Dilara, Pelin ve Sergen oldu.



