MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

MasterChef'te bu akşam ana kadroya giren son yarışmacı belli oldu. MasterChef Türkiye’de final turunda seçilen yedek yarışmacılar, bu akşam ana kadroya girmek için mücadele etti. Üç gruptan seçilen 15 yarışmacı arasındaki lezzet rekabeti nefes kesti. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar...