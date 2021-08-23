MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar
MasterChef Türkiye 2021'de ana kadronun 16. isminin belirleneceği son bölümde nefesler tutuldu. Ana kadroya dahil olacak 16. ismin seçildiği gecede final turunun heyecanı yaşanırken, yarışmacılar son ana kadar tüm hünerlerini sergileyerek son önlüğü almaya hak kazanamaya çalıştı. Peki, MasterChef Türkiye'de ana kadroya kim girdi?
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MasterChef'te bu akşam ana kadroya giren son yarışmacı belli oldu. MasterChef Türkiye’de final turunda seçilen yedek yarışmacılar, bu akşam ana kadroya girmek için mücadele etti. Üç gruptan seçilen 15 yarışmacı arasındaki lezzet rekabeti nefes kesti. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar...
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22 Ağustos Pazar günü ekrana gelen MasterChef 44. bölümde kimin ana kadroya girdiği sorgulanıyor. Yarışmacılardan ilk turda istenilen yemeği en iyi yapan 7 yarışmacı, yaratıcılık oyununda karşı karşıya geldi.
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YARATICILIK OYUNUNA KİMLER KALDI?
Final turu ilk bölümünde yarışmacılardan istenilen yemek dalyan köfte oldu. Bu yemek sonucu yaratıcılık oyununa geçen yarışmacılar; Yiğit, Araz, Merve, Pelin, Azize, Samet ve Sergen oldu.
Yaratıcılık oyununda ana ürün olarak kavun verildi.
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YARIŞMAYA GİREN SON İSİM KİM OLDU?
Yaratıcılık oyununda kazanan ise şeflerin tadımı sonrası belli oldu. Yedekler arasından seçilen 16. ve son yarışmacı Sergen olarak belirlendi.
Böylelikle yarışmada yer alacak 16 ismin tamamı netlik kazandı.