MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Aniden stüdyoya girdi ve yemekleri tattı

"SENİ GÖRMEK İSTEMİYORUM" Acun Ilıcalı daha sonra ise yarışmacının yaptığı yemeklerin tadına baktı. Miami'de yaşayan ve restoran işleten Deniz Aktuğ'un midyeli yemeğini çok beğenen Ilıcalı, "Bunu yapanın güzel şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Risk almış ve riski alanları severim. Ekmek muhteşem olmuş" dedi. Ancak şeflerden Mehmet Yalçınkaya, "Senden daha iyileri var. Seni düellolarda görmek istemiyorum" sözleriyle olumsuz oy kullandı.Danilo Zanna ile Somer Sivrioğlu'nun 'evet' demesiyle yarışmacı bir üst tura çıktı.Deniz Aktuğ'un üst tura kalmasına ise en çok Acun sevindi.