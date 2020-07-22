MasterChef Türkiye yarışmacısı Serhat, Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkardı! "Seni buradan dışarı atarım"
MasterChef yarışmasının 21 Temmuz Salı ekrana gelen son bölümünde ilginç anlar yaşandı. MasterChef Türkiye seçmelerine katılan yarışmacı Serhat özgüveniyle dikkatleri çekti. Yarışmacının verdiği yanıt ise ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'yı çok sinirlendirdi. Mehmet Şef, "Diğer şeflere saygısızlık yapmak istemiyorum. Ya kendine gel ya ben seni dışarı atarım" sözleriyle yarışmacıya tepki gösterdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
"CEMRE İLE STAJ YAPTIK, STİLİNİ BEĞENMİYORUM"
Geçen sezonki yarışmacıları beğenmediğini söyleyen Serhat, MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık ile de birlikte staj yaptığını ve çalışma tarzını sevmediğini söyledi.
2
Abone Ol
Yarışmacı adayı Serhat "Geçen seneki yarışmacıların hiç birini beğenmedim. Daha iyisi olabilirim diye düşündüm. Cemre'yi beğendiğimi söyleyemem. Utah'ta stajda aynı yerde çalışmıştık. Çalışma stilini beğendiğimi söyleyemem" dedi.
3
Abone Ol
NEDEN GELDİN BURAYA?
Serhat'ın iddialı konuşmaları üzerine ise Mehmet Yalçınkaya, "Madem bu kadar her şeyi biliyorsun, neden geldin MasterChef'e?" diye tepki gösterdi.Yarışmada mühürlenmiş balık yapan Serhat, tavada pişen balığa ise maşayla basında Mehmet Şef'ten uyarı aldı.Daha sonra ise sunulan balığın derisiz olduğunu gören Yalçınkaya, "Sen derili balık pişireceğini söyledin ancak balığa bastığın için deri tavaya yapıştı" dedi.
4
Abone Ol
"KENDİNE GEL KARŞINDA ŞEF VAR"
Yarışmacının jürinin kendisini bir üst tura çıkaracağını söylemesi üzerine ise Mehmet Yalçınkaya çok sinirlendi.Şef Yalçınkaya, "Seni atarım buradan dışarı. Ya kendine gel ya da dışarı atarım seni. Ne kadar yemek yaparsan yap öncelikle saygılı olacaksın. Karşında şef var. Sen böyle mi konuşuyorsun mutfakta şeflerle?" diye bağırarak tepki gösterdi.Yaptığı yemeği şeflerin beğendiği Serhat bir üst tura çıkmayı başardı. Yarışmacıya kızan Mehmet Yalçınkaya da 'evet' diyerek olumlu oy kullandı.
5
Abone Ol
MasterChef Türkiye yarışmacısı Serhat, Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkardı! "Seni buradan dışarı atarım"