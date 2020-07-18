MasterChef Türkiye Rezzan kimdir? Rezzan Atan hayat hikayesiyle MasterChef jürisini ağlattı

MASTERCHEF TÜRKİYE REZZAN ATAN KİMDİR? Rezzan Atan, 28 yaşında ve yarışmaya Mersin’den katılıyor. Sekiz kardeşin en büyüğü olan Rezzan Atan, 9 yaşında iken ayakkabı boyacılığı yaptığını, bu sırada gördüğü lokantada yemek işine başladığını söyledi. Anne ve babasının resmi nikahı olmamasından dolayı okula kaydolmak için amcasının üzerine kaydolduğunu, nüfusta bundan dolayı 3 kardeşi gözüktüğünü söyledi.