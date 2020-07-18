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Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 01:54,

MasterChef Türkiye Rezzan kimdir? Rezzan Atan hayat hikayesiyle MasterChef jürisini ağlattı

MasterChef Türkiye elemelerine katlan Rezzan Atan hayat hikayesiyle MasterChef jüri üyelerini etkiledi. Yaşadıklarıyla Mehmet Şef'e duygusal anlat yaşatan MasterChef Rezzan, seçmelere katılmak için iki gün ağır işte çalışmak zorunda olduğunu söyledi. MasterChef Rezzan'ın hayatı ekran başındakiler tarafından da merak konusu oldu. MasterChef Türkiye Rezzan kimdir? İşte, MasterChef Türkiye Rezzan Atan'ın hayatıyla ilgili merak edilenler...

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MasterChef Rezzan, MasterChef Türkiye'nin ilk bölümüyle beraber gündeme geldi. Yaşadıkları ve hayat hikayesiyle MasterChef jüri üyelerine duygusal anlar yaşatan Rezzan Atan, evet oyları sonucunda sonraki tura geçmeyi başardı. 9 yaşında iken ayakkabı boyacılığı yaptığını söyleyen MasterChef Rezzan dikkat çeken isimlerden oldu.

2MASTERCHEF TÜRKİYE REZZAN ATAN KİMDİR
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MASTERCHEF TÜRKİYE REZZAN ATAN KİMDİR?

Rezzan Atan, 28 yaşında ve yarışmaya Mersin’den katılıyor. Sekiz kardeşin en büyüğü olan Rezzan Atan, 9 yaşında iken ayakkabı boyacılığı yaptığını, bu sırada gördüğü lokantada yemek işine başladığını söyledi. Anne ve babasının resmi nikahı olmamasından dolayı okula kaydolmak için amcasının üzerine kaydolduğunu, nüfusta bundan dolayı 3 kardeşi gözüktüğünü söyledi.

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Bu yaşına kadar orada eğitildiğini söyleyen Rezzan Atan, MasterChef elemesine gelebilmek için iki gün ağır çalıştığını ve bu yüzden yorgun olduğunu belirtti. Rezzan Atan, Mehmet Şef ile Somer Şef’in evet oyları sonucunda sonraki tura geçmeyi başardı.

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