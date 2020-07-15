Televizyon Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 23:57 , 15 Temmuz 2020 - 23:57

MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef 2020 yeni sezon yarışmacıları

MasterChef Türkiye'nin başlayacağı tarih, izleyiciler tarafından bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda seçmeleri yapılan ve bu sezona erken merhaba demeye hazırlanan MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda yine Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu oturacak. MasterChef Türkiye'de birbirinden yetenekli yarışmacılar, hem kendilerini geliştirip hem de yarışmanın en iyisi olabilmek mücadele verecek. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak?