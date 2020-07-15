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Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 23:57,

MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef 2020 yeni sezon yarışmacıları

MasterChef Türkiye'nin başlayacağı tarih, izleyiciler tarafından bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda seçmeleri yapılan ve bu sezona erken merhaba demeye hazırlanan MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda yine Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu oturacak. MasterChef Türkiye'de birbirinden yetenekli yarışmacılar, hem kendilerini geliştirip hem de yarışmanın en iyisi olabilmek mücadele verecek. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak?

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye için geri sayım başladı. Büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye tanıtım fragmanı ile ekranlara geldi. 3. sezonuyla yayınlanacak olan MasterChef Türkiye 17 Temmuz Cuma akşamı ekran macerasına başlayacak. İşte, MasterChef Türkiye yeni sezon tanıtım fragmanı.

2MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR
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MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye'de yeni sezon 17 Temmuz 2020 Cuma tarihinde TV8 ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Acun Ilıcalı'nın da aktardığı üzere bu yıl Masterchef Türkiye'ye dünya üzerinden 100 binin üzerinde başvuru aldıklarını ve seçim konusunda zorlandıklarını ifade ettiği yemek yarışmasında yarışmacıları yine zorlu bir sezon bekliyor.

MasterChef Türkiye'de bu sezonun yarışmacıları ilerleyen günlerde belli olacak.

3GEÇEN SEZON KİM ŞAMPİYON OLMUŞTU
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GEÇEN SEZON KİM ŞAMPİYON OLMUŞTU?

MasterChef'te geçen sezon ise son beş yarışmacı arasında Batuhan, Ekin, Güzide, Alican ve Cemre bulunuyordu.

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MasterChef'in 5.'si Batuhan olurken, final haftasında ilk elenen ise Ekin olmuştu. Yarı finalde ise Cemre, Alican ve Güzide kozlarını paylaşmıştı. Final haftasına kalan yarışmacılar arasında profesyonel şef olmayan tek yarışmacı Güzide Mertcan, son bölümde elendi ve hayâllerine veda etmişti.

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MasterChef 2019 büyük finale ise Cemre ve Alican kalmış son yemekte hünerlerini daha iyi sergileyen Cemre Uyanık mutlu sona ulaşarak 2019 Masterchef Türkiye'nin şampiyonu olmaya hak kazanmıştı.

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