MasterChef kim elendi sorusu ile gündemde.. MasterChef son bölümde bu hafta kim elendi?
MasterChef Türkiye son bölümde eleme heyecanı vardı. Eren'in kaptanlığındaki Mavi Takım ile Burcu'nun kaptanlığı'ndan Kırmızı Takım'ın kıyasıya rekabet ettiği hafta, 2-1'lik Mavi Takım üstünlüğüyle sona ermişti. Haftanın sonunda; Mavi Takım'dan Emre ve Pelin, Kırmızı Takım'dan ise Burcu, Dilara, Hasan ve Mert eleme potasına gitti. Peki, MasterChef Türkiye 2021'de bu hafta kim elendi?
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MasterChef son bölüm ile eleme heyecanına tanık etti. Son 12 yarışmacının kaldığı MasterChef Türkiye'de; Pelin, Emre, Burcu ve Dilara'nın ardından Mert beşinci, Hasan da altıncı eleme adayı olarak belirlenmişti. Dün akşam ise nefesleri kesen haftanın eleme gecesi vardı. 6 yarışmacı, bir hafta daha iddiasını devam ettirebilmek için kıyasıya rekabet etti. İşte, MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim...
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İLK TURDA NELER OLDU?
Eleme gecesinin ilk turunda yarışmacılar çilek ürünü ile yaratıcı tabaklar yapmaya çalıştı.Eleme adayı olan 6 yarışmacı, eleme gecesinin ilk etabında tabakları ile mücadele etti. Kritik ilk etabın ardından tadım yapıldı ve tabakları en çok beğenilen yarışmacılar elenmekten kurtuldu.
Sunum esnasında dolaptan Hasan'ın tabağını alarak hata yapan Burcu, direkt olarak bir üst tura kalarak başarısız sayıldı.
Burcu'nun yanı sıra; Mert, Pelin ve Emre'nin tabağı da başarısız bulunarak bir üst tura yollandı.
Bu turdan galip ayrılan iki isim Dilara ve Hasan oldu.
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SON TURA KALAN YARIŞMACILAR
En yaratıcı tabağı yapan yarışmacıların potadan çıkmasının ardından yarışmada rekabet daha da kızıştı.
Son üçe kalan; Mert, Emre, Burcu ve Pelin, Danile Şef'in "Dalga" adlı tabağını en iyi şekilde yapmaya çalıştı.
MasterChef 2021’de "Dalga" tabağını en kötü yapan isim, şeflerin tadımı sonrası belli oldu.
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MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?
Son etap yemeğini en az hatalı yapan Mert son üçe kalmaktan kurtuldu.
Mert'in ardından son üçe kalan Burcu, Pelin ve Emre'den kimin eleneceğini ise Mehmet Şef açıkladı.
Yapılan tadım sonrası bu gecenin ikinci etabında istenen tabağı en az başarılı yapan isim Emre oldu ve yarışmadan elendi.
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BU HAFTA ELENEN MASTERCHEF EMRE KİMDİR?
Yaptığı tabaklar ile dikkat çeken Emre Büber yarışmaya Avusturya’dan katılmıştı.
Aslen Konyalı olan Büber, 26 yaşında. MasterChef Emre alaylı aşçı olarak çalıştığını ve yaklaşık 4 yıldır bu meslekte olduğunu belirtti.
Ana kadroya dahil olduğu zaman yaptığı açıklamada, ‘Şefim daha önce açık açık belirtmedim. Buraya ilk başta oğlum için geldim, ona örnek olabilmek için. İyi ki de ilk gün yukarıya çıkmamışım. Hiçbir şeyden yılma veya vazgeçme olmadığını ve her zaman başarıya bir gün gidebileceğini göstermiş oldum. En son gün çıktığım için çok mutluyum. Azmimi görmüştür, ilerde o da başarıya ulaşır inşallah. Onu her şeyden çok seviyorum. İsmi Bünyamin Cafer.’ dedi.