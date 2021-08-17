MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları: 16 Ağustos MasterChef'te kim kazandı, dün akşam kadroya kim girdi?
MasterChef'te kadroya giren yarışmacı son bölümde netlik kazandı. Final turu devam eden MasterChef Türkiye'nin 16 Ağustos akşamı seyirci karşısına çıkan 39. bölümünde yarışmacılar iki zorlu turda şeflerin karşısında en kusursuz tabağı sunmak için zamanla yarıştı. Şefler yaptıkları kritik final turu tadımının ardından oy çokluğu ile MasterChef 12. yarışmacısını duyurdu. Üçüncü grupta yer alan 14 yarışmacıdan biri gecenin sonunda hayallerine bir adım daha yaklaştı. Peki, MasterChef'te kim kazandı? İşte, son bölümün detayları...
MasterChef Türkiye 2021 16 Ağustos Pazartesi günü heyecan dolu bölümle Tv8 ekranlarında seyirci ile buluştu. 1 Ağustos'ta başlayan kadro seçimlerinin devam ettiği yarışmada Üçüncü grubun yarışmacıları market alışverişi sonrasında en iyi yaratıcı yemek yapmaya çalıştı. Yaratıcılık turuna Safanur, Mert, Eren, Yiğit, Emre, Pelin ve Hüsnü geçmeyi başardı. Şeflerin oy birliği ile gecenin kazananı ise Eren oldu.
MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İKİNCİ İSİM BELLİ OLDU
MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacı seçimlerinde 14 yarışmacı, ismi yazılı önlüğü kazanmak için mutfakta hünerlerini gösterdi. İlk bölümde yarışmacılardan Macaristan mutfağının meşhur yemeği "gulaş" yapması istendi. 45 dakikalık süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler final turuna kalan isimleri Safanur, Mert, Eren, Yiğit, Emre, Pelin ve Hüsnü olarak duyurdu.
Final turu etabında ise yarışmacılara ana ürün "hindiba" olan yaratıcılık yemeği verildi. Bu zorlu yemek için süre tam 40 dakika olarak belirlendi. Gecenin sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şeflerden evet oyu alarak MasterChef 2021'in ana kadrosuna katılan isim Eren oldu. MasterChef 2021'in ana kadrosuna katılan Eren hayallerine yaklaşmanın sevincini yaşadı.
MASTERCHEF EREN KİMDİR?
Kadroya katılan Eren Kaşıkçı, aslen Tokatlı ve 32 yaşında. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren evli ve bir çocuk sahibi. Otelde şeflik yapan MasterChef Eren Yarışmada öğrendikleri ile bir marka yaratmayı hayal ediyor.
Açık ateş çalışmayı sevdiğini belirten Eren İstanbul’da uzun yıllar sektörde çalıştıktan sonra Gökçeada’ya yerleşmiştir.
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