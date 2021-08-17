Televizyon Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 - 02:05 | 17 Ağustos 2021 - 02:05

MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları: 16 Ağustos MasterChef'te kim kazandı, dün akşam kadroya kim girdi?

MasterChef'te kadroya giren yarışmacı son bölümde netlik kazandı. Final turu devam eden MasterChef Türkiye'nin 16 Ağustos akşamı seyirci karşısına çıkan 39. bölümünde yarışmacılar iki zorlu turda şeflerin karşısında en kusursuz tabağı sunmak için zamanla yarıştı. Şefler yaptıkları kritik final turu tadımının ardından oy çokluğu ile MasterChef 12. yarışmacısını duyurdu. Üçüncü grupta yer alan 14 yarışmacıdan biri gecenin sonunda hayallerine bir adım daha yaklaştı. Peki, MasterChef'te kim kazandı? İşte, son bölümün detayları...