MasterChef 'te finalistleri belli oluyor... MasterChef 2021 ne zaman bitecek, büyük final ne zaman?
MasterChef’te büyük final için geri sayım sürüyor. Aylardır devam eden macerasını kısa bir süre sona sonlandıracak olan MasterChef Türkiye 2021'de Hasan, Sergen, Eren ve Tahsin şef ceketlerini giyerek son 4 isim arasına kaldı. Peki, MasterChef 2021 ne zaman bitecek, büyük final ne zaman?
MasterChef'te Türkiye’de final heyecanı yaşanıyor. Haftada 5 gün ekrana gelen MasterChef'te Türkiye kısa bir süre sonra 2021 şampiyonunu belirleyerek ekranlara veda edecek. Binlerce başvuru sonrasında elemeleri geçip ana kadroya giren ve aylar süren yorucu mücadele sonunda finale 2 isim kalacak.
ÖDÜL NE?
MasterChef Türkiye 2021'in birincisine verilecek ödül henüz açıklanmadı. 2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye birincisine şampiyonluk kupasının yanında lüks bir otomobil verilmişti.
MASTERCHEF ÇEYREK FİNAL DÖRTLÜSÜ
MasterChef Türkiye 2021'de heyecan dolu iki oyun sonrasında çeyrek finale çıkan ve elenen isim belli oldu. Dilara ve Tahsin, s on şef ceketini alabilmek için mücadele etti.Şef ceketini kazananı belirleyecek oyunda şeflerin Tahsin'e verdiği puan toplam 18 oldu. Dilara ise 28 puan topladı. Bu sonuçla Tahsin, 46 puanla çeyrek finale kalan son isim oldu. Böylece çeyrek final dörtlüsü ortaya çıktı. Hasan, Sergen, Eren ve Tahsin şef çeyrek finalde mücadele edecek.