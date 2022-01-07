MasterChef 'te finalistleri belli oluyor... MasterChef 2021 ne zaman bitecek, büyük final ne zaman?

MASTERCHEF ÇEYREK FİNAL DÖRTLÜSÜ

MasterChef Türkiye 2021'de heyecan dolu iki oyun sonrasında çeyrek finale çıkan ve elenen isim belli oldu. Dilara ve Tahsin, s on şef ceketini alabilmek için mücadele etti.Şef ceketini kazananı belirleyecek oyunda şeflerin Tahsin'e verdiği puan toplam 18 oldu. Dilara ise 28 puan topladı. Bu sonuçla Tahsin, 46 puanla çeyrek finale kalan son isim oldu. Böylece çeyrek final dörtlüsü ortaya çıktı. Hasan, Sergen, Eren ve Tahsin şef çeyrek finalde mücadele edecek.