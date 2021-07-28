Masterchef tarihinde ilk! Hem şefler hem yarışmacılar şoke oldu

Somer Şef, "Arkadaşlar bu çok az başımıza gelen bir olay. İlk kez bir yarışmadan bir değil iki yarışmacıyı birden bir sonraki tura geçirmek istiyoruz. Daha önceki turlarda hiç kimseyi geçirmedik. Hem Mustafa ve hem Emre'yi üçüncü tura davet etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.