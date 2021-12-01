Masterchef Tanya kimdir? Eski yarışmacı Tanya Kilitkayalı MasterChef'e konuk oluyor!
MasterChef 2020 yarışmacılarından Tanya Kilityalı, bir yıl aradan sonra yeniden MasterChef'te! Yarışmaya bu kez konuk olarak katılan MasterChef Tanya, bu akşam sempatik tavırlarıyla sunuculuk rolünü üstlenecek. Geçen yıl MasterChef yarışmasında önemli tabaklara imza atan Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, Türk mü, nereli? MasterChef Tanya hakkında merak edilenler haberimizde...
Geçtiğimiz yılın yarışmacılarından MasterChef Tanya yeniden izleyicilerle buluşuyor. MasterChef yarışmasında sürpriz sunuculuğuyla izleyenlere keyifli anlar yaşatacak olan Tanya Kilitkayalı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli, Türk mü? İşte Tanya Kilitkayalı hakkında bilgiler...