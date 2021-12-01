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Televizyon
Haber Giriş: 01 Aralık 2021 - 11:37 | 

Masterchef Tanya kimdir? Eski yarışmacı Tanya Kilitkayalı MasterChef'e konuk oluyor!

MasterChef 2020 yarışmacılarından Tanya Kilityalı, bir yıl aradan sonra yeniden MasterChef'te! Yarışmaya bu kez konuk olarak katılan MasterChef Tanya, bu akşam sempatik tavırlarıyla sunuculuk rolünü üstlenecek. Geçen yıl MasterChef yarışmasında önemli tabaklara imza atan Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, Türk mü, nereli? MasterChef Tanya hakkında merak edilenler haberimizde...

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Geçtiğimiz yılın yarışmacılarından MasterChef Tanya yeniden izleyicilerle buluşuyor. MasterChef yarışmasında sürpriz sunuculuğuyla izleyenlere keyifli anlar yaşatacak olan Tanya Kilitkayalı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli, Türk mü? İşte Tanya Kilitkayalı hakkında bilgiler...
2MASTERCHEF TANYA KİMDİR

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.
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2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Kilitkayalı, Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işletiyor.
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