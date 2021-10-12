MasterChef tanıtımında Danilo Şef'in kazağındaki yazı dikkat çekti...

Tuğçe Demirbilek’in paylaşımları manidar bulunmuştu O günden beri sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin neden ayrıldığı şimdilik bilinmiyor. Ancak Tuğçe Demirbilek’in üst üste yaptığı “mesaj kaygılı” paylaşımlar, genç kadının kırgınlığını ortaya koyuyor. Tuğçe Demirbilek’in 15 Eylül’de yaptığı “Benim post’larım herhangi birine işaret etmiyor. Ama ayakkabı sana uyuyorsa giyebilirsin Cinderella” yazan postuna, arkadaşlarından çok sayıda alkış emoji’si gelmişti.