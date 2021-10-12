MasterChef tanıtımında Danilo Şef'in kazağındaki yazı dikkat çekti...
MasterChef yeni bölüm tanıtımında Danilo Şef'in kazağındaki yazı ön plana çıktı. Kısa bir süre önce eşiyle ayrılacağı haberlerini doğrulayan Zanna’nın kazağındaki İngilizce yazıya yarışmacılardan biri de dikkat çekti.
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MasterChef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna, geçtiğimiz haftalarda eşinden boşanacağı haberleriyle gündeme gelmişti. Zanna sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak haberleri doğrulamıştı. Özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Zanna, MasterChef’in 89. Bölümünde detayı dikkat çeken bir kazak giydi.
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Kazaktaki “you already know how this will end” ifadesi gözlerden kaçmadı. “How It Ends” şarkısında geçen bu cümle “bunun nasıl biteceğini zaten biliyorsun.” anlamını taşıyor.
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YARIŞMACILARDAN BİRİ DE DİKKAT ÇEKTİ
Yarışmacılardan biri de “Danilo Şef’in kazağının üzerindeki yazıyı arkadaşlara armağan etmek istiyorum. Bunun nasıl biteceğini adınız kadar iyi biliyorsunuz.” Sözleriyle kazaktaki yazıya dikkat çekti.
O günden beri sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin neden ayrıldığı şimdilik bilinmiyor. Ancak Tuğçe Demirbilek’in üst üste yaptığı “mesaj kaygılı” paylaşımlar, genç kadının kırgınlığını ortaya koyuyor. Tuğçe Demirbilek’in 15 Eylül’de yaptığı “Benim post’larım herhangi birine işaret etmiyor. Ama ayakkabı sana uyuyorsa giyebilirsin Cinderella” yazan postuna, arkadaşlarından çok sayıda alkış emoji’si gelmişti.