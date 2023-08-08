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MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU | 7 Ağustos 2023 MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte haftanın kırmızı ve mavi takım yarışmacıları!

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#Masterchef Takımlar#Masterchef Mavi Takım Kaptanı#Masterchef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 01:25

MasterChef yeni takımlar ile MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan isim dün gece belli oldu. All Star heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef'in 7 Ağustos tarihli 50. son bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için mücadele verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği tulumba tatlısını rakiplerinden daha iyi yapan bir yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takımın kaptanını seçme hakkı kazandı. 2020 sezonu ikincisi Barbaros'un dahil olduğu bölümde MasterChef All Star haftanın takımları kuruldu. Heyecan dolu gecede kaptanların iddialı sözleri ekranlara damga vurdu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, kim kazandı? İşte, MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları.

1/6MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU | 7 Ağustos 2023 MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte haftanın kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

MasterChef All Star kırmızı ve mavi takımlar belli oldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef'in 7 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümünde, şefler kaptanlık oyunu için yarışmacılardan tulumba tatlısını istedi. Zorlu etabın ardından en başarılı tabağı yapan isimler; Rıfat, Ayaz, Sergen, Eda ve Tolga oldu. Şeflerin kararı ile mavi takım kaptanı ise Sergen seçildi. Peki, MasterChef'te takımlar nasıl kuruldu? İşte, MasterChef yeni takım yarışmacıları.

2/6KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Berker'in elenmesinin ardından yeni haftaya başlayan MasterChef'te yedeklerden gelen isim Barbaros Yoloğlu oldu. Heyecan dolu gecede şefler kaptanlık oyununda tulumba tatlısını istedi. Bu etapta yarışmacılara verilen süreyi şefler duyurdu.

BAKMADAN GEÇME!

3/6MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU | 7 Ağustos 2023 MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte haftanın kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Şeflerin istediği tatlıyı tekniğine en uygun yapan isimler; Rıfat, Ayaz, Sergen, Eda ve Tolga seçildi. Şeflerin kararı ile bu haftanın takım kaptanı Sergen oldu. Sergen kırmızı takım kaptanlığına ise Barbaros'u seçti.

4/6MASTERCHEFTE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

Sergen ve Barbaros'un kaptan olduğu gecede takımlar kuruldu. Kırmızı ve mavi takımın kaptanları güçlü buldukları isimleri kendi takımına aldı. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;

BAKMADAN GEÇME!

5/6MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU | 7 Ağustos 2023 MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte haftanın kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Mavi takım: Sergen (Kaptan), Tahsin, Dilara, Ayaz, Tolga, Azize, Suna, Alican, Gamze, Rıfat.

6/6MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU | 7 Ağustos 2023 MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte haftanın kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Kırmızı takım: Barbaros (Kaptan), Eray, Tanya, Sefa, Esra, Batuhan, Çağatay, Barış, Eda, Mert.

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BAKMADAN GEÇME!