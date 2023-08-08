MasterChef All Star kırmızı ve mavi takımlar belli oldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef'in 7 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümünde, şefler kaptanlık oyunu için yarışmacılardan tulumba tatlısını istedi. Zorlu etabın ardından en başarılı tabağı yapan isimler; Rıfat, Ayaz, Sergen, Eda ve Tolga oldu. Şeflerin kararı ile mavi takım kaptanı ise Sergen seçildi. Peki, MasterChef'te takımlar nasıl kuruldu? İşte, MasterChef yeni takım yarışmacıları.