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MasterChef yeni takımlar ile MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan isim dün gece belli oldu. All Star heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef'in 7 Ağustos tarihli 50. son bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için mücadele verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği tulumba tatlısını rakiplerinden daha iyi yapan bir yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takımın kaptanını seçme hakkı kazandı. 2020 sezonu ikincisi Barbaros'un dahil olduğu bölümde MasterChef All Star haftanın takımları kuruldu. Heyecan dolu gecede kaptanların iddialı sözleri ekranlara damga vurdu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, kim kazandı? İşte, MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları.