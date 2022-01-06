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Televizyon
Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 14:23 | 

MasterChef Tahsin kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Tahsin Küçük hakkında bilgiler

MasterChef Türkiye 2021'de sona yaklaşırken, yarışmacılar şef önlüğünü alabilmek için mücadeye devam ediyorlar. Son 4 önlüğün sahibi yavaş yavaş belli olan programda, Sergen, Hasan ve Eren önlüğü alarak finalde yarışmaya hak kazandı. Şimdi ise MasterChef dördüncü önlüğü alacak yarışmacı merakla bekleniyor. En son Dilara ve MasterChef Tahsin'in dördüncü ve son önlüğü almak için ter dökeceği yarışmada, yarışmacılar da merak konusu oldu. Peki sona kalan ikiliden MasterChef Tahsin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte MasterChef Tahsin Küçük hakkında bilgiler...

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MasterChef 2021'de sonra doğru giden yola yarışmacılar tüm yaratıcılıklarını kullanmaya devam ediyor. Son önlüğün talibi olan adaylardan MasterChef Tahsin izleyenler tarafından en çok merak edilen isimlerden bir oldu. Başarılı tabaklarıyla MasterChef Tahsin şeflerden övgü almaya devam ediyor. Peki, MasterChef Tahsin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte MasterChef Tahsin Küçük'in biyografisi...
2MASTERCHEF TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR

MASTERCHEF TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

23 yaşında olan Tahsin Küçük, Kocaeli doğumlu. 10 yaşından beri mutfakla iç içe olan yarışmacı aslen Trabzonlu. Mutfağın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan MasterChef Tahsin, gastronomi mezunu ve 7 yıldır İstanbul’da yaşıyor.
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Başarılı yarışmacı liseyi Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bitirdikten sonra Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur. Eğitim hayatı boyunca Türkiye'nin önde gelen şefleriyle birlikte çalıştığını aktarmıştır.
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