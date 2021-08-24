MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, nereli? Tahsin Küçük ile ilgili merak edilenler
MasterChef Tahsin ana kadronun renkli yarışmacıları arasında yer alıyor. Bu hafta mavi takımda mücadele edecek olan Tahsin Küçük esprili tavırları ile dikkat çekiyor. Peki, MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 23 yaşındaki yarışmacı hakkında merak edilenler
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MasterChef Tahsin bu hafta mavi takım yarışmacılarından biri oldu. Konuşmaları ile dikkat çeken yarışmacı kendi grubu içerisinde birinci olarak yukarı çıkmayı başarmıştı. Yarışmaya Kocaeli’den katılan Tahsin Küçük, aslen Trabzonlu.
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MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?
23 yaşında olan Tahsin Küçük yarışmaya Kocaeli’den katılıyor. 10 yaşından beri mutfakla iç içe olan yarışmacı aslen Trabzonlu. Mutfağın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan Tahsin Küçük, gastronomi mezunu.