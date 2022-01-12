MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef yarı finalisti Tahsin Küçük'ün hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
MasterChef Tahsin'in hayatı yarışmanın son bölümünde izleyenlerin gündemine geldi. MasterChef Türkiye 2021 sezonunda gösterdiği başarı ile dikkat çeken Tahsin Küçük, yarı finale kalmayı başardı. Adını ilk 3'e yazdıran Tahsin Küçük, yemek yapmanın yanı sıra dans türüyle ilgileniyor. Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun olan MasterChef Tahsin Türk televizyonlarında bulunan gündüz kuşağı yemek programlarında da yemek editörü olarak görev yaptı. Peki, MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük'ün hayatı ve biyografisi hakkında tüm bilgiler.
MasterChef yarı finalisti Tahsin Küçük'ün kariyer hayatı, yarışmanın izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Yaklaşık 6 aydır şampiyonluk mücadelesine devam eden Tahsin son 3'e kalarak yarı final koltuğunu garantiledi. Finale çıkıp çıkmayacağı kesinleşmeyen genç yarışmacı, 10 yıldır bu sektörde yer alıyor. 2015 yılında Ver Fırına isimli yarışma programına katılan Tahsin'in İstanbul'da iki şubesi olan bir hamburger restoranı bulunuyor.
MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?
15 Haziran 1997 tarihinde Kocaeli'de doğan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. 7 yıldır İstanbul'da hayatını sürdüren Tahsin yemek yapmanın yanı sıra birçok dans türüyle de ilgileniyor. 10 yaşından beri mutfakla iç içe olan yarışmacı Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur.
Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Küçük, 13 yaşında mutfağa bulaşıkçı olarak girdi. 2015 yılında Ver Fırına isimli yarışma programına katıldı. Üniversite yıllarında da pek çok yarışmaya katılarak derece elde ettiğini belirten MasterChef Tahsin ürk televizyonlarında bulunan gündüz kuşağı yemek programlarında da yemek editörü olarak görev yaptığını ifade ediyor.