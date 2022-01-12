MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef yarı finalisti Tahsin Küçük'ün hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Küçük, 13 yaşında mutfağa bulaşıkçı olarak girdi. 2015 yılında Ver Fırına isimli yarışma programına katıldı. Üniversite yıllarında da pek çok yarışmaya katılarak derece elde ettiğini belirten MasterChef Tahsin ürk televizyonlarında bulunan gündüz kuşağı yemek programlarında da yemek editörü olarak görev yaptığını ifade ediyor.