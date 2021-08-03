MasterChef Sevgi kimdir nereli kaç yaşında? İşte MasterChef yarışmacısı Sevgi Karataş'ın hayatı

MasterChef Sevgi kimdir sorusu yarışmanın 3 Ağustos akşamı yayınlanan eleme finali bölümünde izleyenler tarafından merak konusu oldu. Yaban mersini sosu ile kuzu kaplama yaparak üçlü eleme turlarından başarı ile geçen MasterChef Sevgi, ana kadroya girebilmek için hünerlerini gösteriyor. Tekirdağ Şarköy’de yaşamını sürdüren MasterChef Sevgi, profesyonel olarak aşçılık yapıyor. Kore mutfağı ve Çin mutfağına ilgi duyan yarışmacı ilk turda şeflerden iki evet oyu almıştı.