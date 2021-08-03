MasterChef Sevgi kimdir nereli kaç yaşında? İşte MasterChef yarışmacısı Sevgi Karataş'ın hayatı
MasterChef Sevgi Karataş'ın hayatı yarışmanın son bölümü ile beraber gündeme geldi. MasterChef 2021 yarışmacı elemeleri devam ederken, ana kadroya girmek için mücadele veren Sevgi Karataş'ın performansı da dikkat çekti. Kendi yorumladığı farklı lezzetleri göstermek istediğini söyleyen MasterChef Sevgi, aşçılık mesleğine devam ediyor. 23 yaşındaki genç yarışmacı şampiyonluk için oldukça iddialı. Peki, MasterChef Sevgi kimdir nereli kaç yaşında? İşte, MasterChef yarışmacısı Sevgi Karataş'ın hayatı hakkında merak edilen bilgiler.
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MasterChef Sevgi kimdir sorusu yarışmanın 3 Ağustos akşamı yayınlanan eleme finali bölümünde izleyenler tarafından merak konusu oldu. Yaban mersini sosu ile kuzu kaplama yaparak üçlü eleme turlarından başarı ile geçen MasterChef Sevgi, ana kadroya girebilmek için hünerlerini gösteriyor. Tekirdağ Şarköy’de yaşamını sürdüren MasterChef Sevgi, profesyonel olarak aşçılık yapıyor. Kore mutfağı ve Çin mutfağına ilgi duyan yarışmacı ilk turda şeflerden iki evet oyu almıştı.
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MASTERCHEF SEVGİ KİMDİR?
23 yaşında olan Sevgi Karataş MasterChef'e Tekirdağ’dan katılıyor. Aşçılık mesleğini yapan yarışmacı Tekirdağ Şarköy’de yetiştiğini söyledi.
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Sevgi Karataş, üç senedir profesyonel olarak çalışıyor. Kendi yorumladığı farklı lezzetler göstermek istediğini söyleyen yarışmacı ilk elemede şeflere yaban mersini sosu ile kuzu kaplama yapmıştı.
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Karataş’a Somer Şef hayır derken, Danilo ve Mehmet Şef evet oyu vermişti.
MasterChef 2021’de ana kadro seçimlerinde Sevgi ilk grupta yer alıyor. Yarışmacı henüz ana kadroya seçilemedi.