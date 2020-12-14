MasterChef Serhat’ın nişanlısı Burcu Bakır ortaya çıktı! İşte Burcu Bakır'ın ilk görüntüleri...
MasterChef’in yayınlanan yeni bölüm fragmanına yarışmacıların yakınları damga vurdu. Serhat Doğramacı’nın sürprizi nişanlısı Burcu Bakır oldu. Masterchef’in iddialı yarışmacılarından Serhat, 121. Bölümde nişanlısı Burcu Bakır ile birlikte jüri üyelerinin istediği yemeği yapmaya çalışacak.
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MsaterChef Türkiye'de 18. hafta heyecanı başladı. Son 5 yarışmacı final yolunda emin adımlarla ilerlerken bu bölümde yarışmacıları hayatları boyunca unutamayacakları sürprizler bekliyor. Yakınlarını karşısında gören MasterChef yarışmacılarının heyecanı katlanıyor. MasterChef’e konuk olacak isimlerde biri de yarışmanın iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı’nın kendisini yarışmaya katılması için zorlayan nişanlısı Burcu Bakır.
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MasterChef’in ilk bölümlerinde hayatı hakkında bilgiler veren ve yarışmaya katılma nedenini açıklayan Doğramacı, yarışmaya katılmasında nişanlısının büyük payı olduğunu dile getirmişti. Burcu Bakır “Serhat’ın meşhur nişanlısı” diyerek kendisini tanıttı.
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SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?
MasterChef’in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamlayan genç yarışmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor. Babası Kerkük doğumlu olan Serhat’ın Iraklı Türkmen doktor İhsan Doğramacı ile de akrabalığı vardır. Anneannesi ise Yugoslav göçmenidir.
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Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin “Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?” sorusuna; “Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı.” Yanıtını vermişti.