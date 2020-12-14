MasterChef Serhat’ın nişanlısı Burcu Bakır ortaya çıktı! İşte Burcu Bakır'ın ilk görüntüleri...

MsaterChef Türkiye'de 18. hafta heyecanı başladı. Son 5 yarışmacı final yolunda emin adımlarla ilerlerken bu bölümde yarışmacıları hayatları boyunca unutamayacakları sürprizler bekliyor. Yakınlarını karşısında gören MasterChef yarışmacılarının heyecanı katlanıyor. MasterChef’e konuk olacak isimlerde biri de yarışmanın iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı’nın kendisini yarışmaya katılması için zorlayan nişanlısı Burcu Bakır.