MasterChef Serhat kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Serhat Doğramacı yeniden yarışmada!

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Serhat Doğramacı, MasterChef 2020'nin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 23 yaşında olan Serhat Doğramacı yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aşçılık yapan Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi.



Amerika ve Almanya’da çalışan MasterChef’in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamlayan genç yarışmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor. Yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır.



Serhat Doğramacı, üniversite yıllarında pek çok madalya kazanmıştı.



Yalvaç MYO Aşçılık Bölümü öğrencisi Serhat Doğramacı’nın mesleki başarısı öğrencilik dönemindeki yarışmalarda da kendisini göstermişti.