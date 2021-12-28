MasterChef Serhat kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Serhat Doğramacı yeniden yarışmada!
MasterChef 2020'nin şampiyonu Serhat Doğramacı yeniden yarışmaya konuk oluyor. Eski yarışmacıların yeni yarışmacılarla birlikte çalışacağı MasterChef'te bu akşam geçen yılın şampiyonu Serhat Doğramacı ile Sergen'in mücadelesi merakla bekleniyor. Programın sıkı takipçileri, MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında, nereli aramalarına şimdiden başladı. İşte MasterChef Serhat hakkında bilgiler...
MasterChef'in geçen yıl başarılı yarışmacıları bu akşam yeniden programa konuk oluyor. Eski yarışmacılarla yeni yarışmacıların iş birliğinde çıkacak olan yemekler merak edilirken, hayatları da araştırılmaya başlandı. Bu yarışmacılardan en çok dikkat çekeni iddialı isim Masterchef Serhat oldu. İşte geçtiğimiz yılın şampiyonu MasterChef Serhat hakkında merak edilen bilgiler...
MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?
Serhat Doğramacı, MasterChef 2020'nin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 23 yaşında olan Serhat Doğramacı yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aşçılık yapan Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi.
Amerika ve Almanya’da çalışan MasterChef’in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamlayan genç yarışmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor. Yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır.
Serhat Doğramacı, üniversite yıllarında pek çok madalya kazanmıştı.
Yalvaç MYO Aşçılık Bölümü öğrencisi Serhat Doğramacı’nın mesleki başarısı öğrencilik dönemindeki yarışmalarda da kendisini göstermişti.
Amerika ve Almanya’da çalışan MasterChef’in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamlayan genç yarışmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor. Yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır.
Serhat Doğramacı, üniversite yıllarında pek çok madalya kazanmıştı.
Yalvaç MYO Aşçılık Bölümü öğrencisi Serhat Doğramacı’nın mesleki başarısı öğrencilik dönemindeki yarışmalarda da kendisini göstermişti.
Yalvaç MYO Aşçılık Bölümü öğrencisi Doğramacı, 14. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali "Üniversiteler Düzeyi"nde, Makarna Kategorisi'nde altın madalya, Ana Yemek Kategorisi'nde gümüş madalya, Balık Kategorisi'nde ise bronz madalya kazanmıştı.
Doğramacı, Fethiye'de gerçekleştirilen bir ulusal aşçılık yarışmasında da makarna dalında altın, ana yemek ve tatlı dalında bronz olmak üzere toplamda üç madalya kazanmıştı.
MasterChef Serhat yarışmadan sonra kendi Youtube kanalında hünerlerini konuşturmaya devam ediyor.
Doğramacı, Fethiye'de gerçekleştirilen bir ulusal aşçılık yarışmasında da makarna dalında altın, ana yemek ve tatlı dalında bronz olmak üzere toplamda üç madalya kazanmıştı.
MasterChef Serhat yarışmadan sonra kendi Youtube kanalında hünerlerini konuşturmaya devam ediyor.