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Televizyon
Haber Giriş: 06 Ağustos 2021 - 16:50 | 

MasterChef Sergen Özen kimdir, nereli? Sergen Özen hakkında bilgiler

Sergen Özen MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Sempatik tavırlarıyla jüri üyeleri ve yarışmacı arkadaşlarını güldüren Sergen Özen'in hayatıyla ilgili bilgiler merak ediliyor. Geçen sezon da yarışmaya katılan Sergen Özen, ana kadroya katılma mücadelesi veriyor. MasterChef Sergen Özen kimdir, nereli? Sergen Özen hakkında bilgiler

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MasterChef Türkiye 2021'de ana kadro mücadelesini sürdüren Sergen Özen, 1996 yılında dünyaya geldi. Tekirdağ'dan yarışmaya dahil olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yaşadığı unutkanlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti.

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Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, genç yaşlardan bu yana aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güveniyor.

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Yarışmaya demi glace sosu ile mantarlı kuzu yemeği ile katılan Sergen, 3 evetle yarışma adayları arasına girmeyi başarmıştı.

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