MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef’te ilk önlüğü Sergen kazandı
GeriTelevizyon MasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef’te ilk önlüğü Sergen kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 17:17 | 

MasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef’te ilk önlüğü Sergen kazandı

MasterChef Sergen, önlüğü giyen ilk isim oldu. MasterChef 2021’in finali için geri sayım başladı. Dörtlü finale ilk kalan, ceketi ilk giyen isim olan Sergen merak ediliyor. Peki, MasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
MasterChef Sergen bu sene ceketi kazanan ilk yarışmacı oldu. MasterChef Sergen, 1996 doğumlu. Her fırsatta Tekirdağlı olduğunu vurgulayan Sergen’in bir köfteci dükkanı bulunuyor.
2MASTERCHEF SERGEN KİMDİR

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

Sergen Özen, 1996 doğumlu. Tekirdağ'dan yarışmaya dahil olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yaşadığı unutkanlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti.

Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, genç yaşlardan bu yana aşçılık ile ilgileniyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güveniyor.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi