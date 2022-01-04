MasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef’te ilk önlüğü Sergen kazandı
MasterChef Sergen, önlüğü giyen ilk isim oldu. MasterChef 2021’in finali için geri sayım başladı. Dörtlü finale ilk kalan, ceketi ilk giyen isim olan Sergen merak ediliyor. Peki, MasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında?
MasterChef Sergen bu sene ceketi kazanan ilk yarışmacı oldu. MasterChef Sergen, 1996 doğumlu. Her fırsatta Tekirdağlı olduğunu vurgulayan Sergen’in bir köfteci dükkanı bulunuyor.
MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?
Sergen Özen, 1996 doğumlu. Tekirdağ'dan yarışmaya dahil olan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yaşadığı unutkanlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti.
Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, genç yaşlardan bu yana aşçılık ile ilgileniyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güveniyor.
Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, genç yaşlardan bu yana aşçılık ile ilgileniyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güveniyor.