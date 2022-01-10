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Televizyon
Haber Giriş: 10 Ocak 2022 - 17:28 | 

MasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Sergen Özen hakkında merak edilenler

MasterChef yarışmasının sonlarına yaklaşırken, şampiyon olmak için mücadele eden yarışmacılar da merak ediliyor. Geçtiğimiz haftaya önlüğü giyen ilk isim olarak damga vuran Sergen, bu hafta aynı Eren ve Tahsin'den sonra üçünsü isim olabilecek mi merak konusu oldu. Peki, MasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte sepatik tavırlarıyla dikkat çeken MasterChef Özen hakkında merak edilenler...

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MasterChef Sergen bu yıl başarılı tabaklarıyla ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacılardan oldu. Geçtiğimiz hafta ilk beyaz önlüğü giyen isim olan MasterChef Sergen, bu hafta elenecek mi yoksa finale kalan ilk üç yarışmacıdan biri mi olacak, bu akşam yayınlanacak MasterChef Türkiye 2022 yeni bölümde ortaya çıkacak. İşte takipçilerinin araştırmalara devam ettiği MasterChef Sergen hakkında merak edilenler...
2MASTERCHEF SERGEN KİMDİR

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

Sergen Özen, 1996 doğumludur. MasterChef'e Tekirdağ'dan katılan Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yaşadığı unutkanlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti.
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Otelcilik lisesinden mezun olan MasterChef Sergen Özen, genç yaşlardan bu yana aşçılık ile ilgileniyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde kendisine güveniyor.
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