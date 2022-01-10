MasterChef Sergen kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef Sergen Özen hakkında merak edilenler

MasterChef Sergen bu yıl başarılı tabaklarıyla ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacılardan oldu. Geçtiğimiz hafta ilk beyaz önlüğü giyen isim olan MasterChef Sergen, bu hafta elenecek mi yoksa finale kalan ilk üç yarışmacıdan biri mi olacak, bu akşam yayınlanacak MasterChef Türkiye 2022 yeni bölümde ortaya çıkacak. İşte takipçilerinin araştırmalara devam ettiği MasterChef Sergen hakkında merak edilenler...