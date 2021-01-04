MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef 2020 birincisi final oyları ile belli oldu... Şampiyondan ilk sözler
MasterChef'te kim şampiyon oldu sorusunun cevabı, final bölümünde belli oldu. 5 ay önce ekran macerasına başlayan MasterChef 2020'de büyük final için geri sayım sona erdi. MasterChef Türkiye'nin 3 Ocak Pazar akşamı ekranlara gelen 134. bölümünde final heyecanı canlı yayında yaşandı. Şampiyon olmak için temmuz ayından beri mücadelesini sürdürerek finalist olan Barbaros ve Serhat, şampiyonluk kaderlerini belirleyen turda hazırladıkları yemekleri şeflerin oylamasına sundu. Yarışmacıların kendi imzasını taşıyan tabaklara şeflerin verdiği oy sonucunda, en yüksek puanı alan yarışmacı gecenin sonunda kupayı kaldırarak MasterChef 2020 şampiyonluğuna adını yazdırdı. İşte, MasterChef şampiyonu ve final bölümünde yaşananlar.
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Temmuz ayında serüvenine başlayan MasterChef 2020'de sona gelindi. 16 yarışmacının şampiyon olmak için mücadelesini ekranlara getiren MasterChef'te, Barbaros ve Serhat Türk mutfağı ve uluslararası menülerinin ardından canlı yayında kendi imza yemeklerini hazırlayarak şeflerin karşısına çıktı. Puanlamalar sonrası büyük finalde, 144 puan alan Serhat MasterChef şampiyonu oldu.
142 puan alan Barbaros ise sezonun ikincisi oldu. Serhat, "Bir tane kupa var ama iki tane şampiyon var." diyerek şampiyonluk kupasını rakibi Barbaros ile beraber kaldırdı. MasterChef şampiyonu olan Serhat son model lüks aracın da sahibi oldu.
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MASTERCHEF 2020 BİRİNCİSİ BELLİ OLDU
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020'de büyük final gece yarısı gerçekleşti. Yarışmacıların şef önlükleri ile tezgah başına geçtiği özel gecede bant yayınında Barbaros ve Serhat iki menü hazırladı.
Final gecesinin ilk turunun menüsünü açıklayan Şef Somer Sivrioğlu, ilk olarak yarışmacıların kendilerini temsil eden Türk mutfağı menüsünü, ardından ise uluslaralarası menü hazırlayacaklarını duyurdu. Yarışmacılar her iki menüde de başlangıç, ana yemek ve tatlı hazırladı. Ardından ise her zamankinden farklı olarak sunumlar üçerli tabaklarla yapıldı.
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İLK OYUNUN GALİBİ BARBAROS OLDU
Sunumun ardından cumartesi günkü oyların üstüne şeflerin verdikleri yeni puanlar eklendi. Barbaros Mehmet Şef'ten 7 puan alırken, Danilo ve Somer Şef'ten 8'er puan aldı.
Serhat ise Mehmet Şef ve Somer Şef'ten 8'er puan aldı. Danilo Şef ise Serhat'a 9 puan verdi. Bu sonuçlarla ilk turda Serhat'ın toplam puanı 91, Barbaros'un puanı ise 92 oldu.
İkinci oyunda ise uluslararası menüler için finalistler yeniden önlüklerini giydi. 90 dakika sonunda yemekler şefler için servis edildi.
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CANLI YAYINDA İKİNCİ TURUN OYLARI AÇIKLANDI
Büyük finalde yemeklerin tadına bakan Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu turun sonunda verdikleri oyları mühürlü zarflara koyarak daha sonra puanları açıklamak üzere canlı yayını başlattı. Canlı yayının ilk dakikalarında, şefler oyları açıkladı.
Uluslararası menüde Serhat Somer ve Danilo Şef’ten 9 puan aldı. Mehmet Şef ise Serhat’a 8 puan verdi. Bu turda Barbaros, Somer Şef’ten 8 puan alırken, Mehmet ve Danilo Şef’ten 9 puan aldı. İkinci turun sonuçları ile beraber Serhat’ın toplam puanı 117, Barbaros’un toplam puanı ise 118 oldu.
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CANLI YAYINDA İMZA TABAĞI
Canlı yayında yapılan yemekler için yarışmacılara tam 1 saat süre verildi. Son turda Serhat, Danilo Şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten toplam 9 puan aldı. Barbaros ise Danilo, Mehmet Şef ve Somer Şef’ten 8’er puan aldı.
Toplam oyların hesaplanmasıyla Serhat'ın puanı 144 olurken, Barbaros'un puanı ise 142 oldu. Bu sonuçla beraber MasterChef şampiyonu Serhat oldu. İlk günden beri, "MasterChef'te basit bir şekilde şampiyon olacağım." diyen Serhat böylece kupayı kaldırdı.
MasterChef 2020 kupasını alan Serhat, "Bir tane kupa var ama iki tane şampiyon var. Biz bunu uzun bir süre götürebilirdik. O yüzden ben bunu tek başıma kaldıramayacağım. O yüzden bu kupayı dostum ile Barbaros ise kaldıracağım." dedi.