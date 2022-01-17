MasterChef şampiyonu kim oldu? Hasan ve Eren'in final ardından paylaşımları beğeni kazandı... İşte MasterChef Türkiye 2022 ödülü

MasterChef Türkiye 2022'de final gecesinin heyecanı canlı yayında devam etti. MasterChef Türkiye 2022 şampiyonu bu akşam belli oldu. MasterChef’te finalist Hasan ve Eren, bir kez daha karşı karşıya geldi.



14 Ocak Cuma MasterChef final gecesinde yarışmacılar üçer yemekten oluşan iki menü hazırladı. Sonrasında canlı yayında imza tabakları ile kıyasıya mücadele edildi. Canlı yayında hazırlanan imza tabağı yemeği, MasterChef şampiyonunu belirledi.



Yarışmanın bu yılki büyük ödülü ise otomobil olarak belirlendi.



