MasterChef şampiyonu kim oldu, dün gece büyük ödülü kim aldı? Şampiyondan ilk sözler.... İşte MasterChef 2020 birincisi

CANLI YAYINDA İMZA TABAĞI Canlı yayında yapılan yemekler için yarışmacılara tam 1 saat süre verildi. Son turda Serhat, Danilo Şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten toplam 9 puan aldı. Barbaros ise Danilo, Mehmet Şef ve Somer Şef’ten 8’er puan aldı.



Toplam oyların hesaplanmasıyla Serhat'ın puanı 144 olurken, Barbaros'un puanı ise 142 oldu. Bu sonuçla beraber MasterChef şampiyonu Serhat oldu. İlk günden beri, "MasterChef'te basit bir şekilde şampiyon olacağım." diyen Serhat böylece kupayı kaldırdı.



MasterChef 2020 kupasını alan Serhat, "Bir tane kupa var ama iki tane şampiyon var. Biz bunu uzun bir süre götürebilirdik. O yüzden ben bunu tek başıma kaldıramayacağım. O yüzden bu kupayı dostum ile Barbaros ise kaldıracağım." dedi.