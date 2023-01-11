MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU, büyük ödülü kim kazandı? Kıvanç ve Metin düellosunda kazanan kupayı kaldırdı... İşte MasterChef Türkiye birincisi

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MasterChef 2022 birincisi nefes kesen final bölümünde netlik kazandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve izleyenlerin beğenisini toplayan MasterChef Türkiye'de Kıvanç ve Metin kaderini belirleyecek final oyununda son kez mücadele verdi. İki yarışmacı Türk mutfağı ve Uluslararası menülerin ardından, bu kez canlı yayında kendi imza yemeklerini hazırlayarak şeflerin karşısına çıktı. Puanlamalar sonrası büyük finalde, 70 puan alan Metin MasterChef şampiyonu oldu. Rakibi Kıvanç ise 65 puanla sezonu ikinci tamamladı.
Nefeslerin tutulduğu yarışmada büyük final gece yarısı gerçekleşti. Yarışmacıların şef önlükleri ile tezgah başına geçtiği özel gecede bant yayınında Kıvanç ve Metin ilk olarak iki menü hazırladı. Final gecesinin ilk turunda yarışmacılar her iki menüde de başlangıç, ana yemek ve tatlı yaptı.
Kıvanç'ın Türk mutfağı menüsünde; başlangıç Ege, ana yemek Anadolu, tatlı olarak ise bal kabağı mantarı vardı.
Metin'in seçtiği menüde ise başlangıç Antalya piyazı (tırnak pide ile), ana yemek islim kebabı (siyez pilav ile) tatlı nişasta helvası oldu. Bu etabın süresi şefler tarafından tam 1 saat 45 dakika olarak belirlendi.
Yemeklerin hazırlanmasından sonra her zamankinden farklı olarak sunumlar üçerli tabaklarla yapıldı.
Sunumun ardından şefler değerlendirmelerini yaparak yarışmacıların puanlarını açıkladı. Türk mutfağı etabında puanlamalar şöyle oldu;
Kıvanç Mehmet Şef'ten 7, Danilo Şef'ten 7, Somer Şef'ten de 6 puan aldı. Böylece Kıvanç ilk turu 20 puanla tamamladı.
Metin Mehmet Şef'ten 6, Danilo Şef'ten 6, Somer Şef'ten 6 puan aldı. Toplamda Metin'in puanı 18'e ulaştı.
Bu sonuçlarla ilk turda Kıvanç 20 puan, Metin 18 puan aldı.
Final gecesinin ikinci turu turunda Metin ve Kıvanç bu kez uluslararası mutfak menüsünde karşılaştı. Bu zorlu etapta iki yarışmacı yine ikişer menü hazırladı.
Kıvanç'ın uluslararası mutfağı menüsünde; başlangıç ahtapot rüyası, ana yemek kış ördeği, tatlı ise strudel oldu.
Metin'in seçtiği menüde ise başlangıç buharda pişmiş ılık barbun, ana yemek dolgulu kalkan, tatlı olarak kakule toprağı üzerine melisa çiçek mousse vardı. Bu etabın süresi ise şefler tarafından 1 saat 45 dakika olarak açıklandı.
Canlı yayına geçen MasterChef finalinde şefler ikinci turun puanlarını verdi. Mühürlü oyların zarflardan açılmasıyla puanlama şöyle oldu;
Metin, Mehmet Şef'ten 8 puan, Danilo Şef'ten 8 puan, Somer Şef'ten 8 puan aldı.
Kıvanç, Mehmet Şef'ten 6 puan, Danilo Şef'ten 8 puan, Somer Şef'ten 7 puan aldı.
İkinci tur ve ilk etaptaki puanların toplanması sonucu Kıvanç 41 puana, Metin 42 puana ulaştı.
Final gecesinin üçüncü turunda bu defa yarışmacılar imza tabaklarını yapmak için tezgah başına geçti. Metin imza tabağının adını 'Şöhret' Kıvanç ise 'Ada' olarak açıkladı. Canlı yayında yapılan yemekler için yarışmacılara tam 1 saat süre verildi.
Kıvanç imza tabağı için Antalya'dan özel olarak aslan balığı getirdiğini söyledi. Bu balık konusunda şefler Kıvanç'ı dikkatli olması konusunda uyardı. Sürenin bitmesinin ardından şefler puanlarını açıkladı.
İmza tabaklar için puanlamalar şöyle oldu;
Kıvanç, Somer Şef'ten 8 puan, Danilo Şef'ten 8 puan, Mehmet Şef'ten 8 puan aldı. Metin Somer Şef'ten 9 puan, Danilo Şef'ten 10 puan, Mehmet Şef'ten 9 puan aldı. Toplam oyların hesaplanmasıyla Metin 70 puan aldı. Kıvanç ise 65 puanda kaldı
MasterChef 2022 şampiyonu olan Metin, rakibi Kıvanç'a teşekkür ederek şunları söyledi;
"Her zaman bana destek oldu, hep yanımdaydı teşekkür ediyorum. Bence bugün ikimiz de şampiyon olduk. Ben nişanlıma olan sözümü tuttum o yüzden çok mutluyum."
Kıvanç ve Metin'in düellosunda canlı yayın final etabı öncesi Somer Şef iki finalisti yanına alarak büyük ödülün yanına götürdü. Somer Şef şampiyon olan ismin elektrikli lüks bir otomobil kazanacağını duyurdu.