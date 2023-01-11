MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU, büyük ödülü kim kazandı? Kıvanç ve Metin düellosunda kazanan kupayı kaldırdı... İşte MasterChef Türkiye birincisi

İKİNCİ TURDA KİM KAZANDI?

Final gecesinin ikinci turu turunda Metin ve Kıvanç bu kez uluslararası mutfak menüsünde karşılaştı. Bu zorlu etapta iki yarışmacı yine ikişer menü hazırladı.



Kıvanç'ın uluslararası mutfağı menüsünde; başlangıç ahtapot rüyası, ana yemek kış ördeği, tatlı ise strudel oldu.



Metin'in seçtiği menüde ise başlangıç buharda pişmiş ılık barbun, ana yemek dolgulu kalkan, tatlı olarak kakule toprağı üzerine melisa çiçek mousse vardı. Bu etabın süresi ise şefler tarafından 1 saat 45 dakika olarak açıklandı.