Magazin Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 - 11:16 | 10 Ağustos 2021 - 12:17

MasterChef Samet'in gözyaşları... Mehmet şef affetmedi: Bu kum değil, taş!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacılar belli olmaya devam ediyor. Yarışmanın dün akşam ekrana gelen son bölümünde, talihsiz anlar yaşandı. Ana kadroya girmek için mücadele eden Samet'in yaptığı deniz mahsullü niyokki (gnocchi) yemeğinden kum çıktı. Mehmet Yalçınkaya'nın tadım sırasında ağzına gelen iri kum tanesinden sonra yarışmacı gözyaşlarına boğuldu. Şef Yalçınkaya "Bu kum değil, taş!" diyerek tepkisini gösterdi.