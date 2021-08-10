MasterChef Samet'in gözyaşları... Mehmet şef affetmedi: Bu kum değil, taş!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacılar belli olmaya devam ediyor. Yarışmanın dün akşam ekrana gelen son bölümünde, talihsiz anlar yaşandı. Ana kadroya girmek için mücadele eden Samet'in yaptığı deniz mahsullü niyokki (gnocchi) yemeğinden kum çıktı. Mehmet Yalçınkaya'nın tadım sırasında ağzına gelen iri kum tanesinden sonra yarışmacı gözyaşlarına boğuldu. Şef Yalçınkaya "Bu kum değil, taş!" diyerek tepkisini gösterdi.
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MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar, ilk turda deniz mahsullü niyokki yemeği yaparak yarıştı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tadımları sırasında yarışmacılardan Samet talihsiz anlar yaşadı.
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MasterChef Türkiye 2021'de ana kadronun 7'nci isminin seçileceği gecede birinci turda yarışan Samet'in yemeğinden kum çıktı.
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Şef Mehmet Yalçınkaya, ağzına gelen kum tanesini diğer şeflere gösterdi. Yalçınkaya "Bu kum değil, taş" deyince yarışmacı Samet gözyaşlarını tutamadı.
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Mehmet şef affetmedi: Bu kum değil, taş!
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Samet'i ise birlikte yarıştığı rakipleri teselli etmeye çalıştı. MasterChef'in ilk turunda yemeğinden kum çıkan Samet, bir üst tura kalamadı.
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Jüri üyeleri tarafından seçilen niyokki yemeğini en iyi yapmayı başaran 6 isim ikinci turda yaratıcılık oyunu oynadı..
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ANA KADRONUN 7'NCİ İSMİ
Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen malta eriği (yeni dünya) ana ürünüyle en yaratıcı yemeğe imza atan yarışmacı Hamza Mercimek oldu ve MasterChef 2021 ana kadrosu 7'nci yarışmacısı olmaya hak kazandı.