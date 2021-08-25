MasterChef Safanur kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Safanur hakkında bilgiler
MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Safanur Bol, dün akşam yayınlanan bölümde takım oyununda gecenin en başarılı yemeğini yaparak şeflerden övgü aldı. Peki, MasterChef Safanur kimdir, kaç yaşında? İşte Safanur Bol hakkında merak edilenler
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MasterChef Safanur merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu hafta mavi takım yarışmacıları arasında yer alan Safanur Bol’un kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. İşte 1998 Bursa doğumlu olan yarışmacının kariyeri ve eğitim hayatı
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MASTERCHEF SAFANUR KİMDİR?
MasterChef 2021 kadrosunda yer alan Safanur, 1998 doğumludur. Bursa’da dünyaya gelen Safanur Bol eğitimini liseye kadar burada tamamlamıştır. MasterChef Safanur, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nden mezundur.
Yarışmacı, Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans yapmaktadır.
Safanur Bol Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Michelin yıldızlı La Mere Brazier'de stajyer olarak restoranda çalışmıştır. Birçok restoranda çalışan Safanur Bol şu an, İzmir'de bir pastanenin şefi olarak kariyerine devam etmektedir.