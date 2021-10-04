MasterChef Rabia Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Rabia Nur hakkında bilgiler

MASTERCHEF RABİA NUR KİMDİR? MasterChef’in ana kadrosuna dahil olan son isim olan Rabia Nur 21 yaşında. Aslen Rizeli olan yarışmacı, Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu. Rabia Nur daha sonra 2019 yılında Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Mutfak Sanatları Şef Eğitimi Bölümü'nü bitirdi.2021 yılında da Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.