MasterChef Rabia Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Rabia Nur hakkında bilgiler
MasterChefRabia Nur merak edilen isimlerden biri. Başarılı yarışmacı en iyi sufleyi yaparak ana kadroya katılan son isim oldu. Peki, MasterChef Rabia Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 21 yaşındaki genç yarışmacı hakkında bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
MasterChef 2021 ana kadrosuna giren son isim Rabia Nur oldu. Rabia Nur 21 yaşında ve aslen Rizeli. Başarılı yarışmacı şefler tarafından beğenilen bir isimdi. İşte Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Mutfak Sanatları Şef Eğitimi Bölümü'nü tamamlayan Rabia Nur hakkında detaylar
2
MASTERCHEF RABİA NUR KİMDİR?
MasterChef’in ana kadrosuna dahil olan son isim olan Rabia Nur 21 yaşında. Aslen Rizeli olan yarışmacı, Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu. Rabia Nur daha sonra 2019 yılında Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Mutfak Sanatları Şef Eğitimi Bölümü'nü bitirdi.2021 yılında da Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.