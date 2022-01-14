MASTERCHEF puan durumu: 13 Ocak MasterChef'te kim kazandı, en yüksek puanı kim aldı? İşte son bölümde Hasan ve Eren'in puanları

MasterChef'te Türkiye'nin 1. final turu heyecanı perşembe akşamı yaşandı. Tv8 ekranlarında 13 Ocak akşamı sevenleri ile buluşan fenomen yarışmada ilk final gerçekleşti. 6 aylık macerasını cuma günü tamamlayacak olan MasterChef'te Eren ve Hasan finalin ilk gününde birbirinden farklı menüler ortaya çıkardı. İlk oyunda finalistlere yarışmada ilk yaptıkları yemeğin malzemesi verildi ve bir kez daha aynı yemeği yapmaları istendi. İkinci turda dört temel malzeme ile yaratıcı bir yemek görevi verildi. Son turda ise yarışmacıların mutfakta dönüm noktası olan, hayatlarını değiştiren tabağı hazırlamaları istendi. Üç aşamalı oyunun sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'ten toplamda 65 puan alan Eren gecenin birincisi oldu.