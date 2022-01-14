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MASTERCHEF puan durumu: 13 Ocak MasterChef'te kim kazandı, en yüksek puanı kim aldı? İşte son bölümde Hasan ve Eren'in puanları

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MasterChef'te kim kazandı, sorusu final oyununun ilk turunda yanıt buldu. Yaklaşık 6 aylık ekran macerasını sürdüren MasterChef Türkiye'de final heyecanı başladı. Finale kalan Hasan ve Eren'in üç aşamalı final turunda mücadele verdiği MasterChef'in 13 Ocak tarihli 157. bölümünde, ilk 2 oyununun birincisi Eren oldu. Mutfakta adeta canını dişine takan yarışmacılar zorlu anlar yaşarken, talihsiz kaza geçiren Hasan yürekleri ağza getirdi. Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in değerlendirmeler ile gecenin sonunda en yüksek puana ulaşan isim 1. final turunu birinci tamamladı. Peki, MasterChef'te kim kaç puan aldı? İşte, 13 Ocak MasterChef kazananı.

1/7MASTERCHEF puan durumu: 13 Ocak MasterChefte kim kazandı, en yüksek puanı kim aldı İşte son bölümde Hasan ve Erenin puanları

MasterChef'te Türkiye'nin 1. final turu heyecanı perşembe akşamı yaşandı. Tv8 ekranlarında 13 Ocak akşamı sevenleri ile buluşan fenomen yarışmada ilk final gerçekleşti. 6 aylık macerasını cuma günü tamamlayacak olan MasterChef'te Eren ve Hasan finalin ilk gününde birbirinden farklı menüler ortaya çıkardı. İlk oyunda finalistlere yarışmada ilk yaptıkları yemeğin malzemesi verildi ve bir kez daha aynı yemeği yapmaları istendi. İkinci turda dört temel malzeme ile yaratıcı bir yemek görevi verildi. Son turda ise yarışmacıların mutfakta dönüm noktası olan, hayatlarını değiştiren tabağı hazırlamaları istendi. Üç aşamalı oyunun sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'ten toplamda 65 puan alan Eren gecenin birincisi oldu.

2/7MASTERCHEF 1. VE 2. TURDA KİM KAZANDI

MASTERCHEF 1. VE 2. TURDA KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef'te final heyecanı artık başladı. Büyük finalin ilk günü olan perşembe gecesi yarışmacılar ilk etapta, yarışmada ilk hazırladıkları yemeğin malzemesi ile aynı yemeği bir kez daha yapmak için mutfağa girdi. Bu etap için şeflerin yarışmacılara verdikleri süreyi duyurmasının ardından Eren ve Hasan kazanmak için adeta canını dişine taktı. Süre sonunda yarışmacılar hazırladıkları ilk tabakları şeflere sundu. Şeflerin verdikleri puanlara göre birinci oyunda Eren 24, Hasan 20 puan aldı.

3/7MASTERCHEF puan durumu: 13 Ocak MasterChefte kim kazandı, en yüksek puanı kim aldı İşte son bölümde Hasan ve Erenin puanları

İkinci oyunda ise bu kez şefler finalistlerden dört ana malzemeden yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Bu sade ve lezzetli yemek turu için de verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinde puan verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in ikinci turda verdiği puan sonuçlarına göre Eren 19, Hasan 19 puan aldı. Bu sonuçla Eren 43 puanla ilk 2 turu birinci tamamladı.

4/7MASTERCHEFTE İLK GÜN KİM KAZANDI

MASTERCHEF'TE İLK GÜN KİM KAZANDI?

İlk iki oyun sonrası bu kez finalistler Hasan ve Eren mutfakta dönüm noktası olan, hayatlarını değiştiren tabağı yapmak için mutfağa girdi. Sona doğru heyecanla beraber rekabetin de arttığı MasterChef'te iki yarışmacı da şampiyonluk yoluna kendilerini götürecek tabak için elinden gelen mücadeleyi verdi. Süre sonunda şefler hazırlanan tabakları yine 10 puan üzerinden değerlendirdi.

5/7MASTERCHEF puan durumu: 13 Ocak MasterChefte kim kazandı, en yüksek puanı kim aldı İşte son bölümde Hasan ve Erenin puanları

Son oyunda şeflerin verdiği puan sonuçlarına göre Eren 23, Hasan 20 puan aldı. Üç oyunun da toplamı ile Eren 65, Hasan 59 puanla günü tamamladı. Böylece büyük finalin birinci gününde 65 puan alan Eren gecenin kazananı oldu. Rakibi Hasan'a 6 puan fark atan Eren ikinci final günü için avantaj elde etti.

6/7MASTERCHEF puan durumu: 13 Ocak MasterChefte kim kazandı, en yüksek puanı kim aldı İşte son bölümde Hasan ve Erenin puanları
7/7MASTERCHEF puan durumu: 13 Ocak MasterChefte kim kazandı, en yüksek puanı kim aldı İşte son bölümde Hasan ve Erenin puanları
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