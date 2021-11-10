MasterChef potaya kimler girdi, eleme adayı kim oldu? İşte 9 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım
MasterChef'te eleme adayı kimler oldu, sorusunun yanıtı kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesi sonrası netlik kazandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 9 Kasım tarihli 109. bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları vegan mutfağı yemekleri konseptini rakiplerinden daha başarılı hazırlamak için zamanla yarıştı. Şeflerin kritik tadımları ile ilk takım oyununda kazanan mavi takım olurken, siyah önlüklerini giyen kırmızı takım gecenin sonunda iki yarışmacısını eleme potasına gönderdi. İşte, MasterChef eleme adayları ve son bölümde yaşananlar.
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MasterChef eleme potasına giren yarışmacı ve dokunulmazlık oyununu kazana takım pazartesi akşamı heyecan dolu gecenin sonunda belli oldu. TV8 ekranlarında haftanın 1.dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıkan MasterChef'te takımlar vegan yemeklerini yapmak için eşleşti. Adım adım büyük finale yaklaşan fenomen yarışmada, Araz ve Azize eleme potasına girerken bireysel dokunulmazlığı kazanarak kendisini garanti altına alan isim de Burcu oldu.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
On ikinci haftasını geride bırakan MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Burcu, haftanın ilk eleme adayı olarak Araz'ın ismini verdi.
Kırmızı takımda daha sonra ise eleme oylaması gerçekleşti. Toplanan konseyde kırmızı takım Azize, Mert ve Sergen için karar verdi. Gecenin sonunda ismi en çok yazılan Azize oldu. Böylece 9 Kasım tarihinde MasterChef'te eleme adayları Araz ve Azize olarak seçildi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan vegan mutfağı yemeklerini hazırlamalarını istedi. Vegan mutfağı konulu menüde kereviz böreği, karnabahar köftesi, közbiberli hingel, asma yaprağında bakla dolması ve orman meyveli vegan brownie vardı.
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Beş çeşitlik yemek menüsü için verilen 1 saatlik süre sonrası şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oy birliğine göre rakibine sayı vermeden dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Sayı alamadan dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Şefler bireysel dokunulmazlık oyununda balkabağı ana ürününden yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi.
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40 dakikalık süre sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isimler Sergen, Burcu ve Azize olarak açıklandı. Gecenin sonunda ise bireysel dokunulmazlığı alan isim Burcu seçildi.