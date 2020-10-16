MasterChef potaya kim gitti, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 15 Ekim 2020 MasterChef eleme adayı ve son bölümde kazanan takım

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra ilk eleme adayı olarak Emir'i seçti. Esra'nın Emir'in ismini söylerken "Bana güçlü olanı potaya göndermemi kendisi öğretmişti" demesi ortamda gerginliğe neden oldu.



Mavi takımda yapılan oylamanın ardından mavi takımda ikinci eleme adayı 6 oyla Uğur oldu.



MasterChef'te diğer eleme adayları da Didem ve Özgül olmuştu.