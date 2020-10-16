MasterChef potaya kim gitti, 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 15 Ekim 2020 MasterChef eleme adayı ve son bölümde kazanan takım
MasterChef eleme potasına giren isimler, son bölümde belli oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı gecede İspanyol Mutfağı rüzgarı esti. Uğur'un iddialı sözleri dokunulmazlık oyunu öncesi stüdyoda tansiyonu yükseltirken, MasterChef Türkiye'nin 15 Ekim tarihli 78. bölümünde kırmızı ve mavi takımın iplerle bağlı bir şekilde yemek yapması ilginç anlara sahne oldu. Gecenin sonunda iki isim eleme potasına girdi. Peki, MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte, MasterChef Türkiye 15 Ekim eleme adayları ve son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım.
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MasterChef Türkiye'nin 15 Ekim tarihli 78. bölümünde yeni bir dokunulmazlık heyecanı yaşandı. İkinci dokunulmazlık oyunu için mutfağa giren kırmızı ve mavi takım, iplerle bağlı olarak yemek yapmaya çalışırken zorlu anlar yaşadı. Eksik malzeme nedeniyle paellayı yapamayan mavi takımın dokunulmazlığı kaybettiği gecede, bireysel dokunulmazlığı alan Esra'nın MasterChef eleme adayı olarak söylediği isim ise gerginliğe neden oldu. İşte, MasterChef 78. son bölümde yaşananlar.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra ilk eleme adayı olarak Emir'i seçti. Esra'nın Emir'in ismini söylerken "Bana güçlü olanı potaya göndermemi kendisi öğretmişti" demesi ortamda gerginliğe neden oldu.
Mavi takımda yapılan oylamanın ardından mavi takımda ikinci eleme adayı 6 oyla Uğur oldu.
MasterChef'te diğer eleme adayları da Didem ve Özgül olmuştu.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 78. son bölümünde yedişer yarışmacı, birbirine bağlı bir şekilde dokunulmazlık yemeğini yapmak için mücadele verdi. Şefler dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından "İspanyol Mutfağı" konseptini hazırlamasını istedi. Soğuk ve sıcak tapas, Paelia, ana yemek ve tatlının menü olarak yapıldığı gecede yarışmacılara tam 45 dakika süre verildi.
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Danilo, Somer ve Mehmet şef sürenin ardından yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Mavi takım, eksik malzeme nedeniyle Paella'yı yapamadı ve bu durum takımın kaderini belirledi.
Şeflerin oy çokluğu ile dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı almak için yeniden mutfağa girdi. Yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyununda analı kızlı yemeğini yapmak için dakikalar ile yarıştı.
Somer Şef'in anlatımının ardından 45 dakikalık sürenin ardından yemeklerin tadına bakıldı..
Tanya, Uğur ve Esra'nın tabakları şefler tarafından beğenildi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Esra oldu.