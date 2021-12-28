MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef eski yarışmacısı Özgül Coşar'ın hayatı ve biyografisi

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?

Özgül Coşar 37 yaşında. Evli ve iki çocuk annesi olan Coşar yarışmaya İstanbul’dan katıldı. Çocukları için hazırladığı doğum gününde Yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti. Bir dönem butik pastane işleten Özgül Coşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur.