MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef eski yarışmacısı Özgül Coşar'ın hayatı ve biyografisi
MasterChef Özgül'ün hayatı, yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl MasterChef 2020’de son 4’e kalmayı başaran Özgül Coşar, gösterdiği başarılı performansı ile geniş hayran kitlesine ulaştı. Evli ve 2 çocuk annesi olan MasterChef eski yarışmacısı Özgül Coşar, eğitim aldıktan sonra bir dönem butik pastane işletmişti. Serhat, Emir ve Barbaros ile yarı finale kadar gelen MasterChef Özgül tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bıraktı. Peki, MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, MasterChef eski yarışmacısı Özgül Coşar'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.
MasterChef Özgül Coşar kimdir? sorusu 28 Aralık'ta yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde merak konusu oldu. Tv8 ekranlarında seyirci ile buluşan yarışmanın son bölümüne konuk olan MasterChef eski yarışmacısı Özgül Coşar ekran başındakilerin dikkatini çekti. Geçen sezon 57 puanla yarışmaya dördüncü olarak veda eden Özgül Coşar, “Butik Pastacılık” kitabının yön vermesi üzerine mutfağa yöneldi. 37 yaşında olan MasterChef Özgül Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi aldı.
MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?
Özgül Coşar 37 yaşında. Evli ve iki çocuk annesi olan Coşar yarışmaya İstanbul’dan katıldı. Çocukları için hazırladığı doğum gününde Yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti. Bir dönem butik pastane işleten Özgül Coşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur.
SAKM (Sadri Alışık Kültür Merkezi) tiyatro bölümünde de eğitim alan ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bırakan Özgül, düğün davet organizasyonu koordinatörlüğüne başlayarak iş hayatına atıldıktan sonra “Butik Pastacılık” kitabının yön vermesi üzerine mutfağa yöneldi. Okudukları ardından kariyerinde önemli bir adım atan Özgül Coşar, önce bazı workshoplara katıldı; daha sonra MSA'da Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi aldı.