MasterChef ödülü kim kazandı? 1 Aralık MasterChef 25 bin TL para ödülünü kazanan isim ve son bölüm özeti

Şefler ilk turda en zayıf yemeği yapan isimlerin Emir ve Sefa olduğunu açıkladı. Diğer yarışmacılar ise bir üst tura yükseldi. İkinci etapta ise ciğer şiş için mücadele verildi. 35 dakikalık sürenin ardından Ebru ve Serhat bu turda elenirken Barbaros, Eray ve Özgül finale kaldı.