MasterChef ödülü kim kazandı? 1 Aralık MasterChef 25 bin TL para ödülünü kazanan isim ve son bölüm özeti
MasterChef para ödülünü kazanan isim son bölümde belli oldu. Yeni haftada ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'nin 1 Aralık tarihli 112. bölümünde Barbaros, Eray ve Özgül finale kalırken ilk turu geçemeyen yarışmacılar ödüle veda etti. Edirne tava ciğerini en iyi yapan yarışmacılardan biri gecenin sonunda 25 bin TL'yi almaya hak kazandı. Yakında evlenecek olan Serhat'a şeflerden gelen beşi bir yerde, altın bileklik ve İtalya'da tatil sözü stüdyoda eğlenceli anlara neden oldu. Peki, MasterChef kim kazandı? İşte, 1 Aralık MasterChef 25 bin TL para ödülünü kazanan isim ve son bölüm özeti.
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MasterChef ödül oyunu heyecanı salı akşamı ekranlara geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 1 Aralık tarihli 112. bölümünde yeni bir ödül oyunu için kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Ödül oyununda Mehmet Şef kuralların değiştiğini ve yarışmacıların ikişer ikişer turları geçeceğini duyurdu. İlk turda Arnavut ciğer yapan yarışmacılardan Emir ve Sefa en zayıf tabağı yapan isimler oldu. Ödül oyunun sonunda 25 bin TL'yi kazanan isim Eray oldu. İşte, MasterChef 112. bölümde yaşananlar.
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MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takımda ödül oyununda yarışmacılar ilk turda Arnavut ciğer yapmak için mücadele verdi. Arnavut ciğeri için şefler ilk turda 30 dakika süre verdi. Sürenin sona ermesi ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı.
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Şefler ilk turda en zayıf yemeği yapan isimlerin Emir ve Sefa olduğunu açıkladı. Diğer yarışmacılar ise bir üst tura yükseldi. İkinci etapta ise ciğer şiş için mücadele verildi. 35 dakikalık sürenin ardından Ebru ve Serhat bu turda elenirken Barbaros, Eray ve Özgül finale kaldı.
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Son turda şefler finale kalan yarışmacılardan bu kez Edirne tava ciğeri yapmasını istedi. Bu turda verilen süre 35 dakika oldu. Şefler üç yarışmacının da yaptığı yemeklerin tadına baktı. Sürenin sonunda şefler oy birliği ile para ödülünü kazanan ismin Eray olduğunu açıkladı. Eray böylede 25 bin TL'yi almaya hak kazandı.
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ŞEFLERDEN EVLENECEK OLAN SERHAT'A SÜRPRİZ
Ödül oyunu öncesinde şefler yakında evlenecek olan Serhat'a sürpriz yaptı. Danilo Şef Mehmet Şef'in düğünde beşi bir yerde takacağını, Somer Şef'in de Trabzon burması takacağını söyledi.
Renkli anların yaşandığı stüdyoda Mehmet Şef de Danilo Şef'in Serhat'a İtalya'da 15 gün balayı hediye edeceğini söyledi.