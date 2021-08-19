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Televizyon
Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 - 10:30 | 

MasterChef neden yok, yeni bölüm ne zaman? TV8 yayın akışı

Tv 8 yayın akışında MasterChef yeni bölümünün yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Ana kadro yarışmacılarının belirlendiği MasterChef en son 18 Ağustos Çarşamba günü izleyicilerle buluşmuştu. MasterChef 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına göre, ana kadronun son yarışmacısı belirlenecek. Peki, MasterChef neden yok, yeni bölüm ne zaman? TV8 yayın akışı

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1

2021 sezonuyla devam eden MasterChef ekran macerasına kısa bir ara verdi. Yarışmanın yayın saatinde Fenerbahçe - HJK Helsinki / UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu ekranlarda olacak.

2

MasterChef yeni bölümü 20 Ağustos Cuma günü izleyicilerle buluşacak. MasterChef'in 42. bölümünde ana kadronun son ismi belli olacak. Tabağı en iyi olan isim MasterChef ana kadrosunun 15'inci yarışmacısı ilan edilecek.

3

Mehmet, Danilo ve Somer Şefin jüri koltuğunda oturduğu MasterChef bu hafta 6 gün boyunca izleyicilerin karşısına çıkacak.

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