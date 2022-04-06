MasterChef ne zaman başlıyor? İşte 2022 sezonu hakkında son gelişmeler

YENİ SEZON BAŞVURULARI BAŞLADI

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu başvuruları başladı.



Yarışmacı olmak isteyen adaylar, TV8'in internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmak zorunda.



Öte yandan çektikleri videoyu başvuru ekranına yüklemeleri gerekiyor.



YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon ağustos ayında başlamıştı.



Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



