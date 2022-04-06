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MasterChef ne zaman başlıyor? İşte 2022 sezonu hakkında son gelişmeler

#Masterchef#Yeni Sezon

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonda ne zaman ekranlara geleceği merak konusu olmuşken, başvuru süreci başladı. Ünlü şeflerin sunumunda ekranlara gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi sorgulanıyor. Peki, MasterChef Türkiye 2022 ne zaman başlayacak?

1/2MasterChef ne zaman başlıyor İşte 2022 sezonu hakkında son gelişmeler

MasterChef Türkiye 5. yeni sezonu ile yakında ekranlarda yerini alacak. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezon öncesinde adayların başvuruları alınmaya başlandı. İşte, MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu hakkında bilgiler...

2/2YENİ SEZON BAŞVURULARI BAŞLADI

YENİ SEZON BAŞVURULARI BAŞLADI

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu başvuruları başladı.

Yarışmacı olmak isteyen adaylar, TV8'in internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmak zorunda.

Öte yandan çektikleri videoyu başvuru ekranına yüklemeleri gerekiyor.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon ağustos ayında başlamıştı.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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#Masterchef#Yeni Sezon