MasterChef Milhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Milhan Erdem hakkında bilgiler

MASTERCHEF MİLHAN KİMDİR? MasterChef Milhan 2001 doğumlu. Kütahya’da dünyaya gelen Milhan Erdem, İstanbul’da yaşıyor. Yoncalı Otelcilik ve Turizm Lisesi’nden mezun oldu. Antalya, Marmaris ve Almanya’da restoranlarda staj yaptı.



Kırgızistan’a Türk yemeklerini tanıtmak için davet edildi. En son Nişantaşı’nda Lübnan yemekleri olan bir restoranda çalıştı.