MasterChef Milhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Milhan Erdem hakkında bilgiler
MasterChef Milhan merak edilen yarışmacılardan biri oldu. Milhan Erdem yeni bölümdeki zeybek performansı ile dikkatleri çekti. Başarılı yarışmacı bu hafta kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki, MasterChef Milhan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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MasterChef 2021 yarışmacısı olan Milhan Erdem bu hafta kırmızı takımda yer alıyor. 2001 doğumlu olan Milhan Erdem daha önce İbrahim Tatlıses’in şarkısı eşliğinde dans etmişti. İşte Kütahyalı olan MasterChef Milhan hakkında bilgiler
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MASTERCHEF MİLHAN KİMDİR?
MasterChef Milhan 2001 doğumlu. Kütahya’da dünyaya gelen Milhan Erdem, İstanbul’da yaşıyor. Yoncalı Otelcilik ve Turizm Lisesi’nden mezun oldu. Antalya, Marmaris ve Almanya’da restoranlarda staj yaptı.
Kırgızistan’a Türk yemeklerini tanıtmak için davet edildi. En son Nişantaşı’nda Lübnan yemekleri olan bir restoranda çalıştı.